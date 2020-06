Hyloris trapt beursgang af

De nieuwe aandelen kosten 10 euro en 11,5 euro per stuk. De Luikse farmagroep wil op 29 juni op de beurs van Brussel noteren.

Hyloris is een Luiks farmabedrijf dat staat voor High Yield, Low Risk. Het bedrijf doet geen onderzoek naar nieuwe medicijnen, maar vertrekt van geneesmiddelen waarvan het patent is vervallen om nieuwe toedieningsvormen te maken of om met een mix van bestaande moleculen nieuwe, beter werkende medicijnen te ontwikkelen.