Hyloris trekt tegen 10,75 euro per aandeel naar de beurs

De intekenprijs ligt precies in het midden van de initiële prijsvork van 10 à 11,50 euro. In de loop van de beursgang werd de prijsvork nog vernauwd naar 10,75 à 11,50 euro.

CEO Stijn Van Rompay mag maandagmorgen de openingsbel luiden op Euronext Brussel. De kleine beleggers heten Van Rompay alvast welkom: zij schreven in op 18,4 procent van de verkochte tickets. Dat is dubbel zoveel als het minimum van 10 procent. Het gaat om de eerste beursgang in anderhalf jaar in Brussel. De vorige was het kleine Sequana Medical in februari 2019.