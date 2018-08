IBA: 'We haalden 100 procent marktaandeel'

Olivier Legrain, de CEO van IBA, recht de rug na de woeligste periode uit zijn carrière. 'Dit jaar sluiten we af met winst. En in het eerste halfjaar haalden we 100 procent marktaandeel. Beter doen, is moeilijk.'

IBA voelde het voorbije halfjaar nog de naschokken van de storm die vorig jaar over het bedrijf raasde. IBA, gespecialiseerd in protontherapie, slikte de voorbije zes maanden 7 miljoen euro verlies.

Daar kunt u toch niet tevreden mee zijn?

Olivier Legrain: ‘Het is niet goed. Daarin heb je gelijk. Maar we zitten perfect op het traject dat we voor 2018 hebben getekend. We zullen het jaar afsluiten met winst. We hebben projecten in de pijplijn en we hebben de kostenstructuur van het bedrijf aangepakt en 10 miljoen euro besparingen gerealiseerd. We hebben een 60-tal mensen - inclusief consultants en tijdelijke medewerkers – laten gaan. Ook onze marketinginspanningen zijn wat afgebouwd. En de productiviteit bij de installatie van protontherapieprojecten is verhoogd. We klaren de klus nu in minder dan een jaar, in enkele gevallen zelfs in minder dan negen maanden. Dat scheelt in de kosten en verhoogt onze concurrentiekracht.'

Hoe kunt u zo zeker zijn dat IBA winst zal maken?

Legrain: ‘Omdat ik zie dat het aan het gebeuren is. Onze hypotheses worden realiteit. In het tweede halfjaar gaan we onze apparatuur installeren in vijf nieuwe centra tegenover amper twee in het eerste halfjaar. Het is inderdaad allemaal wat trager dan we twee jaar geleden ingecalculeerd hadden. We hebben ons aangepast en al een lange weg afgelegd, maar het moet en kan nog beter.'

Beleggers hebben er blijkbaar niet zo veel vertrouwen in. Het aandeel zakt.

Legrain: ‘Ik ben altijd voorzichtig met de snelle reacties op de beurs. Er is veel volatiliteit rond IBA. En ja, beleggers zitten nog met vraagtekens. Dat begrijp ik. Maar ik pik ook positieve signalen op bij analisten. We hebben in het eerste halfjaar 100 procent marktaandeel gehaald. Dat kan moeilijk beter. Ik heb de indruk dat de twijfel niet over IBA gaat, maar eerder over de evolutie van de totale markt.'

En terecht. 2017 was een mager jaar voor de wereldwijde protontherapiesector. 2018 lijkt niet veel beterschap te tonen.

Legrain: 'Je moet dat niet over één jaar bekijken. De sector kent cycli van drie à vier jaar. Ik ben ervan overtuigd dat de cijfers van 2015 en 2016 (respectievelijk 47 en 32 contracten in de sector) terugkomen, en waarschijnlijk zelfs meer dan dat. Protontherapie wordt nog altijd weinig gebruikt voor kankerbestraling, maar is in opmars. (Specialisten verwachten dat de penetratiegraad zal stijgen van 1 tot 10 à 20 procent.) Dat kan je niet tegenhouden.'

Hoeveel deals denkt u in 2018 nog te tekenen?

Legrain: ‘Ik doe daar geen uitspraken over. Dat is bijna onmogelijk te voorspellen. Er zitten enkele projecten in de pijplijn, maar of die landen in december of januari – wat een wereld van verschil is voor een boekjaar – heb ik niet onder controle. In de VS zijn er enkele aanbestedingen gestart. In Noorwegen twee. In China blijft het wat rustig. Maar we zien in het algemeen een positieve dynamiek.'

Hoe kijkt u terug op de voorbije 15 maanden, waarin IBA zijn eerste grote crisis meemaakte?