IBA belooft spurt om 2018 rendabel af te sluiten

CEO Olivier Legrain maakt zich sterk dat een sterke tweede helft de 7 miljoen verlies uit de eerste helft kan uitwissen.

IBA dook over het eerste halfjaar stevig in het rood, maar handhaaft de belofte om over heel 2018 bedrijfs- en nettowinst te boeken.

De wereldmarktleider in protontherapie donderde het voorbije jaar via vier winstwaarschuwingen spectaculair van zijn piëdestal. De naschokken lieten zich duidelijk voelen in een beroerd eerste halfjaar. De omzet tuimelde bijna een kwart tot 114,7 miljoen.

En zo'n krimp wreekt zich in een business die onder meer met een leger recente aanwervingen op de groei van de voorbije jaren voorzien was: het bedrijfsresultaat kleurde 4,5 miljoen in het rood, tegenover 1,9 miljoen winst in de eerste helft van 2017. Netto diepte het verlies uit van 4,7 naar 7 miljoen euro.