IBA duikt diep in het rood

De Waalse specialist in bestralingsapparatuur IBA incasseert een jaarverlies van 39 miljoen euro, flink meer dan verwacht.

Het is even schrikken voor de beleggers in IBA . De Waals-Brabantse technologiehoop komt voor 2017 uit op een omzet van 287,4 miljoen euro en nettoverlies van 39 miljoen euro. Dat is ver beneden de verwachtingen. Ter vergelijking: de analisten van KBC Securities hadden verwacht dat de omzet op 322 miljoen euro ging uitkomen, met een verlies van slechts 2 miljoen euro.

De jaaromzet ligt 12,6 procent lager dan in 2016. Dat schrijft het bedrijf zowel toe aan interne tegenslagen, een algemene vertraging van de markt als aan de toenemende concurrentie.

Het zware verlies is deels te wijten aan een fiscale tegenvaller van 16,1 miljoen euro, maar ook zonder die uitzonderlijke kosten komt IBA uit op donkerrode cijfers. In 2016 was er nog 24,4 miljoen euro winst. Het operationeel resultaat is 11,6 miljoen euro negatief, terwijl KBC Securities maar op 2 miljoen euro in het rood gerekend had.

Cash is op

De netto cashpositie ging van een buffer van bijna 45 miljoen euro eind 2016 naar 15,5 miljoen euro negatief een jaar later. IBA zegt wel over voldoende kredietlijnen te beschikken van de banken.

'Het was een uitdagend jaar voor IBA, met een tragere markt en projectvertragingen', zegt CEO Olivier Legrain. 'Maar we hebben duidelijke competitieve sterktes en een strategie om op een winstgevende manier de verwachte marktgroei te vatten op de lange termijn.'

Over wat dat voor de eerstkomende kwartalen betekent, doet het bedrijf geen uitspraken. Er wordt ook met geen woord gerept over de dividendpolitiek.

Legrain: 'We blijven vertrouwen hebben in onze groeipotentieel op lange termijn. Hoewel de huidige marktomstandigheden het moeilijker maken om ons groeipad in de nabije toekomst te voorspellen, zullen we de markt informeren over onze vooruitgang in de loop van het huidige jaar.'

Het bedrijf kondigt aan te stoppen met volwaardige financiële rapportering per kwartaal. Het zal zich voortaan beperken tot halfjaar- en jaarcijfers.

'Gouden jaar' wordt nachtmerrie

Begin 2017 liet Legrain nog uitschijnen dat het bedrijf een gouden jaar tegemoet ging met een groei van 15 procent en een winstmarge van 11 procent. De winst zou op 42 miljoen euro uitkomen. Vier winstwaarschuwingen later blijkt er van enige rendabiliteit geen sprake.

De problemen in 2017 bevonden zich in de kerndivisie waar IBA zich bezighoudt met protontherapie. IBA is de wereldleider in protontherapie, een kankerbehandeling die het best te omschrijven valt als scherpschieten op tumoren. Terwijl de klassieke bestraling van een tumor ook veel gezond weefsel aantast, kan je met protontherapie heel gericht mikken, zodat er minder collateral damage is.