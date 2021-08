IBA duikt netto in het rood

IBA is wereldleider in protontherapiesystemen voor de bestrijding van kanker.

De wereldleider in protontherapiesystemen vindt door de pandemie de toestand 'te complex' om een outlook voor heel 2021 te geven.

Het halfjaarrapport van IBA, de Waalse wereldleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding, biedt in tegenstelling tot het sterke jaarapport over 2020 niet over de hele lijn zwarte cijfers.

Operationeel sloeg het resultaat om naar een winst van 0,7 miljoen euro, tegenover een verlies van bijna 10 miljoen over het pandemische eerste halfjaar van 2020. En dat dankzij een omzetgroei van 25 procent, tot 137 miljoen euro.

De kleine bedrijfswinst kwam volledig op het conto van de tak dosimetrie, de kernactiviteit (de protontherapiesystemen zelf) dook ook operationeel in het rood.

De kleine bedrijfswinst volstaat voor de groep niet om netto uit de rode cijfers te blijven. CEO Olivier Legrain slaagde er wel in om het verlies terug te dringen van 12 naar een kleine 2 miljoen euro.

'Situatie blijft te complex'

Legrain spreekt zich ook niet uit over het hele boekjaar. 'De situatie blijft met de pandemie te complex om een betrouwbare outlook te geven', klinkt het. Wel benadrukt Legrain de ijzersterke balans, met per eind juni netto 69 miljoen cash, tegenover 65,2 miljoen euro eind vorig jaar.

IBA heeft er meerdere erg moeilijke jaren opzitten. De voormalige beurslieveling viel in 2017 en 2018 via een lange reeks winstwaarschuwingen spectaculair van zijn voetstuk. Intussen krabbelde het aandeel sinds een Chinese licentiedeal in de zomer van 2020, die de groep ook in één trek schuldenvrij maakte, overeind.

Azië belangrijk

'Azië is strategisch erg belangrijk voor IBA', herhaalt CEO Olivier Legrain in het communiqué. IBA ontving recent de eerste aanbetaling voor het eerder dit jaar aangekondigde contract voor de bouw van een ProteusPLUS-systeem met vijf kamers in China. Het meerjarencontract heeft een waarde van 90 miljoen euro, inclusief diensten.

Bij protontherapie kan je kankertumoren gerichter bestralen, zodat er minder nevenwerkingen zijn dan bij de klassieke radiotherapie. Al zijn sommige gezondheidsexperts niet overtuigd van de voordelen.

Acceleratoren

IBA's grote protontherapiesystemen bestaan uit 3 à 5 ruimtes, waardoor je meerdere patiënten tegelijkertijd kan behandelen. Die worden vooral verkocht aan grotere ziekenhuizen, onder meer in China.

+24% IBA zag het voorbije halfjaar de omzet uit zijn protontherapiesystemen met 24 procent stijgen, tot 70,5 miljoen euro.

De compactere bestaan uit één behandelingsruimte en worden vooral in de Europese Unie en de Verenigde Staten verkocht. IBA zag het voorbije halfjaar de omzet uit zijn protontherapiesystemen met 24 procent stijgen, tot 70,5 miljoen euro.