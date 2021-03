IBA gunt belegger weer dividend

De wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijding krabbelde in 2020 overeind en gunt de aandeelhouders voor het eerst in vier jaar een dividend.

CEO Olivier Legrain had in januari met een 'positieve winstwaarschuwing' al een beetje de spanning weggenomen, maar voor IBA is 2020 het jaar van de wederopstanding geworden. De wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijding krikte de jaaromzet 10 procent op tot 312 miljoen euro.

Die groei zet een hefboom lager op de resultatenrekening (zie overzichtstabel). IBA draaide 40 miljoen bedrijfswinst, terwijl de groep over 2019 operationeel slechts heel nipt break-even haalde. De winstmarge ging zo van nul naar 13 procent. Netto ging de winst maal vier tot 32 miljoen euro of 1,08 euro per aandeel. Over 2019 was er alleen winst dankzij de meerwaarde op de verkoop van dochter RadioMed.

Een belangrijke factor bij de heropstanding is de Chinese deal uit augustus. IBA cashte 100 miljoen door zijn technologie aan Chinese staatsbedrijven in licentie te geven. Dankzij die deal is de balans van de groep met netto 65 miljoen euro in kas nu van gewapend beton. Ook operationeel draaien de zaken op de belangrijke Chinese markt goed: 'In China, waar ze bijna uit de coronacrisis zijn, is het bijna back to business', vertelde Legrain in januari.

IBA heeft er verschillende erg moeilijke jaren opzitten. De voormalige beurslieveling viel in 2017 en 2018 via een lange reeks winstwaarschuwingen spectaculair van zijn voetstuk. Intussen krabbelde het aandeel sinds de Chinese deal overeind.

Legrain onderstreept nu de heropstanding met een hervatting van het dividend. Beleggers ontvangen bruto 0,20 euro per aandeel, de eerste uitkering in vier jaar. 'We vinden het belangrijk om onze langetermijnaandeelhouders te belonen, nu de balans in belangrijke mate versterkt is en recurrente inkomsten een groter deel van de omzet vertegenwoordigen', licht de CEO toe.