IBA lanceert start-up voor nieuwe kankertherapie

De start-up Normandy Hadrontherapy (NHa) krijgt bij de start 60 miljoen euro mee en gaat complexe apparatuur bouwen om tumoren op een nieuwe manier te bestralen.

IBA steekt 7,6 miljoen euro in NHa en draagt ook de nodige intellectuele eigendom over. NHa gaat van start in Caen (Normandië). De rest van de centen komt van 'private en publieke instanties', aangevuld met bankleningen waarvoor de regionale overheden in Normandië zich borg stellen. IBA heeft na afronding van de financiering 39,8 procent van het bedrijf in handen.

Onze technologie maakt de installaties kleiner, goedkoper en gemakkelijker in gebruik. Thomas Ralet Woordvoerder IBA

Bij NHa draait alles rond carbontherapie, dat nuttig is om 'stralingsresistente' tumoren te bekampen. Dergelijke tumoren krimpen of verdwijnen niet na bestraling met fotonen op protonen. Carbontherapie maakt gebruikt van carbonionen. Dat zijn zwaardere partikels in vergelijking met protonen.

Schieten

NHa bedacht een systeem om die carbonionen met een cyclotron te versnellen en vervolgens in het lichaam en de tumor te schieten. Die stralen breken de genetische code van de tumorcellen af waardoor ze geen kans meer krijgen om te vermenigvuldigen. De technologie is vergelijkbaar met protontherapie, maar dan krachtiger.

Ingenieurs hebben intussen het ontwerp van de specifieke cyclotron/deeltjesversneller gemaakt. Nu moet de apparatuur nog gebouwd en geïnstalleerd worden. De verwachting is dat het eerste carbontherapiesysteem in 2024 in Caen in gebruik kan genomen worden. Daarna zal NHa het systeem ook op industriële schaal produceren.

Carbontherapie is niet nieuw. In onderzoekscentra in China, Duitsland, Italië en Japan is de technologie al op 20.000 patiënten uitgeprobeerd voor allerlei kankers, gaande van nek- en hoofdkanker tot lever- en prostaatkanker.