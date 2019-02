IBA raakt niet uit de rode cijfers

De Waalse producent van protontherapiesystemen voor kankerbestrijding kan de belofte van nettowinst over 2018 niet waarmaken. 'In de tweede jaarhelft zijn we wel sterk vooruitgegaan', relativeert ceo Olivier Legrain.

IBA publiceert pas volgende maand de volledige cijfers over 2018, maar geeft nu al een trading update. Zoals al weken gevreesd door analisten draait die weer uit op een winstwaarschuwing.

Ion Beam Applications, zoals het bedrijf voluit heet, heeft in 2018 een positieve recurrente bedrijfswinst neergezet (rebit), maar netto zal er een 'single digit' - minder dan 10 miljoen euro dus - verlies in de boeken komen.

Daarmee haalt ceo Olivier Legrain niet zijn belofte om in 2018 met positieve cijfers te komen voor zowel de bedrijfswinst als de nettowinst, een belofte die hij vorig jaar drie keer bevestigde. IBA sleept een verleden van slechte inschattingen mee. Over boekjaar 2017 moest Legrain vier winstwaarschuwingen uitsturen, waardoor het aandeel nu liefst drie kwart onder zijn piek van mei 2017 noteert.

Daardoor was het niet verwonderlijk dat er bij de halfjaarcijfers al veel twijfel van analisten en investeerders was over de winstbelofte van IBA. Maar Legrain verzekerde dat dit wel het geval zou zijn. Op de vraag waarom hij zo zeker was dat IBA winst zou maken klonk het toen: 'Omdat ik zie dat het aan het gebeuren is. Onze hypotheses worden realiteit'.

Beloftes

Nu er toch weer verlies is, zullen investeerders waarschijnlijk niet tevreden zijn dat Legrain opnieuw de beloftes niet haalt. 'Ik maak nooit beloftes, het zijn inschattingen. Dat zit toch een verschil in', vindt Legrain.

We hebben niet alle contracten als omzet kunnen boeken Olivier Legrain CEO IBA

'Maar het klopt dat we rekenden op een nettowinst over 2018 en dat we er niet helemaal geraakt zijn. We hebben niet alle contracten als omzet kunnen boeken'.

IBA communiceerde vorig jaar dat het 7 protontherapiecontracten binnenhaalde, maar slechts drie ervan zijn volledig rond. De vier deals die niet helemaal rond raakten zijn contracten van Proton Partners International (PPI) in het VK en een centrum voor het European Institute of Oncology (IEO) in Milaan.

Kostenbesparingen

'Desondanks hebben we in het tweede semester weer een nettowinst kunnen neerzetten', zegt Legrain. 'Dat is te danken aan een focus op de kosten en de bijdrage van andere business-units. IBA kon de operationele kosten met 15 miljoen terugdringen vorig jaar.

'De vooruitgang is zichtbaar', vindt Legrain. 'In de tweede helft van 2017 hadden we een zeer zwaar verlies, dat werd verminderd in de eerste helft van 2018 en in de tweede helft was er weer winst. Een langetermijninvesteerder heeft daardoor redenen om gerustgesteld te zijn dat IBA een capaciteit heeft om winstgevend te worden. We kunnen operationeel in evenwicht of winstgevend zijn zelfs bij een zwakke protontherapiemarkt.'

Dosimetrie

Over de geplande verkoop van de afdeling dosimetrie, die vorig jaar niet rond raakte, geeft IBA geen extra informatie. Daar komt een update over bij de jaarcijfers eind maart.

Ook voor eventuele nieuwe vooruitzichten is het wachten tot dan.

KCE

Het aandeel IBA kreeg vorige maand een klap te verwerken na een negatief advies van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over protontherapie. Het adviesorgaan vond dat er te weinig bewijs was dat de therapie werkt voor bepaalde kankers en beveelt daarom aan om die niet terug te betalen.

Heeft dat negatieve advies op de thuismarkt effect op de activiteiten van IBA in het buitenland?