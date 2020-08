IBA sluit 'strategische deal' in China

IBA sluit een deal om zijn Proteus-technologie aan het Chinese CGN Dasheng in licentie te geven. De Waalse specialist in protontherapie voor kankerbestrijding heeft het over een minimale waarde van 100 miljoen euro voor het exclusieve gebruik in China, te beginnen met een eerste betaling van 20 miljoen euro en mijlpaalbetalingen in de komende vier jaar.