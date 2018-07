IBA zet afdeling dosimetrie in de verkoop

De specialist in kankerbestrijding heeft zo meer geld en managementtijd om de kwakkelende kernactiviteit, protontherapiecentra, recht te trekken.

Een persbericht hoeft niet lang te zijn om belangrijk te zijn: in twee alinea's kondigt IBA een 'strategische denkoefening' aan voor zijn afdeling dosimetrie. Die tak is de kleine broer van de Waalse wereldmarktleider in protontherapiecentra voor kankerbestrijding.

Alle opties zijn open: verkoop, aparte beursgang, fusie of gewoon toch maar houden. CEO Olivier Legrain belooft tegen eind dit jaar een beslissing.

Protontherapie is een complexe en dure - elk centrum kost snel een paar tientallen miljoenen euro's - therapie die toelaat kankercellen tot de millimeter precies te bestralen, waardoor in vergelijking met klassieke kankertherapie minder gezond omliggende weefsel wordt beschadigd.

De afdeling dosimetrie meet en levert de precieze bestralingsdosis. Jarenlang was die meer volatiele afdeling het zorgenkind, terwijl IBA met zijn protontherapiecentra de wereld veroverde.

Dat is over het voorbije jaar spectaculair veranderd: het voormalige wonderkind donderde in een lange reeks winstwaarschuwingen en operationele problemen van zijn voetstuk. Het aandeel verloor zo'n twee derde van de beurswaarde en Legrain moet vol aan de bak om de kernactiviteit recht te trekken.

Alle vrijgekomen geld én managementtijd die een exit uit protontherapie oplevert, is dus ten zeerste welkom. En het helpt ook dat het voormalige zorgenkind tegenwoordig het minste van de zorgen is in Louvain-la-Neuve. De afdeling krikte over boekjaar 2017 de omzet met 12 procent op, tot 54 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde nagenoeg, tot 5,7 miljoen euro.