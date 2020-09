Iedereen wil een stukje van het Waalse Univercells

Microsoft-oprichter Bill Gates pompt via een van zijn fondsen 15 miljoen euro in Univercells. Zijn vierde investering in het Waalse biotechbedrijf kadert in een kapitaalronde van 50 miljoen. Een bedrag dat nog kan oplopen.

Biologics For All. De baseline van Univercells omschrijft helemaal wat het bedrijf uit Gosselies (Charleroi) doet: een technologie om allerhande vaccins te produceren in microfabriekjes. Die 'micro' slaat op de omvang van de installatie en de kostprijs ervan, niet op de productiecapaciteit. Univercells kan in één jaar evenveel vaccindosissen maken als klassieke vaccinbedrijven als GSK of Sanofi, maar voor een fractie van de investeringskosten.

Het bedrijf, in 2013 opgericht door Hugues Bultot (CEO) en ingenieur José Castillo (chief technology officer), sprong vier jaar geleden in het oog van de Amerikaanse miljardair Bill Gates en van diens stichting, de Bill & Melinda Gates Foundation. Die investeerde sinds 2016 al drie keer geld in het bedrijf. Tot nu ging het in totaal om 30 miljoen euro.

Gates… en de rest

Gates opent zijn portemonnee nu opnieuw. Via Adjuvant Capital, een van de fondsen waarvan hij de hoofdinvesteerder is, legt hij 15 miljoen euro op tafel. De miljardair is verre van de enige investeerder. De federale regering (via haar financiële arm, de FPIM) en de Waalse overheid (via de SRIW) investeren ook enkele miljoenen in Univercells. De regionale investeerder Sambrinvest komt ook aan boord.

Daarnaast doet een hele resem particulieren en ondernemers - van wie sommigen al in het kapitaal zaten - zijn duit in het zakje. Onder hen Christian Dumolin (Trustcapital), Guido Vanherpe (CEO van de bakkerijgroep La Lorraine), Marc Speeckaert (Sofina, ex-financieel directeur van Glaverbel en Belgacom), Jean-Marc Heynderickx (Louis Delhaize/Cora), La Libre-uitgever François Le Hodey en de AB InBev-telg Rodolphe de Spoelberch.

De operatie is met 50 miljoen euro de op een na grootste kapitaalronde in de Belgische biotech- en medtechsector dit jaar. Het blijft allicht niet bij die 50 miljoen, want de kapitaalronde is volgens onze informatie nog niet afgesloten. Mogelijk komen er dus nog enkele tientallen miljoenen meer binnen op de bankrekening van Univercells.

Covid

Het bedrijf wil geen commentaar kwijt, maar zal de opbrengst hoogstwaarschijnlijk investeren in het assembleren van miniproductielijnen voor vaccins, onder meer ter behandeling van het coronavirus. Univercells ontwikkelde de jongste jaren ook een productielijn voor een poliovaccin. Rodehond, hondsdolheid en mazelen zitten in de pijplijn.

Univercells kondigde in het voorjaar een strategische samenwerking aan met de Italiaanse sectorgenoot ReiThera en het Duitse Leukocare om samen een Covid-19-vaccin te ontwikkelen en op grote schaal te produceren.

Ook de Vlaamse biotechstart-up Ziphius Therapeutics is van plan zijn coronavaccin door Univercells te laten produceren. Het coronavaccin van Ziphius is gebaseerd op mRNA of messenger RNA. Dat is een soort genetische code die cellen instructies geeft om stoffen aan te maken.

De operatie staat los van de investering van 50 miljoen euro van de Amerikaanse investeringsreus KKR, de pionier van de private equity, in een dochterbedrijf van Univercells eerder dit jaar. KKR ziet voor het 'minifabriekje' van Univercells om vaccins en andere biologische geneesmiddelen goedkoop te produceren een rol weggelegd in gentherapie. Dat is een therapie waarbij een gen in lichaamscellen wordt ingebracht om een defect of ontbrekend gen te vervangen.

Henegouwen

Univercells is niet het enige Henegouwse bedrijf dat een coronavaccin gaat produceren. De farmareus AstraZeneca gaat - op een boogscheut van Univercells - honderden miljoenen dosissen van zijn coronavaccin produceren bij het biotechbedrijf Novasep in Seneffe.