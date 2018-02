‘Ik ben optimistischer dan ooit dat we iets zullen vinden tegen alzheimer'

De gerenommeerde Vlaamse alzheimerexpert Bart De Strooper is in de wolken met de Amerikaanse miljoenensteun voor zijn antistof in de strijd tegen de hersenziekte. ‘Binnen drie à vier jaar kunnen we de eerste patiënten behandelen.’

De financiële injectie voor het alzheimer-antilichaam van Bart De Strooper, verbonden aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), is te danken aan Denali Therapeutics. De Californische superstart-up nam vorige zomer een licentie op De Stroopers ontwikkeling en haalde nu op Nasdaq 250 miljoen dollar op voor de verdere afwerking van zijn onderzoeksprojecten.

De deal bewijst voor De Strooper dat het onderzoek naar alzheimer een versnelling hoger schakelt en dat een antilichaam uit Leuven mogelijk een stukje van de puzzel is om de hersenziekte te overwinnen. Het maakt hem erg optimistisch.

‘Ik heb veel meer vertrouwen dan pakweg vijf jaar geleden dat een middel zal worden gevonden. De jonge, creatieve biotechbedrijven nemen het over van de big pharma, de dinosaurussen met watervrees. Nu Californië en Silicon Valley durfkapitaal investeren in de strijd tegen alzheimer, vormen ze een tegengewicht voor de farma-industrie.’

Op het moment dat alzheimer zich manifesteert, is het te laat. We moeten vroeger ingrijpen en een behandeling testen op gezonde mensen. En dat tien tot vijftien jaar lang. Bart De Strooper wereldexpert in alzheimer

De afgelopen weken regende het berichten van farmaspelers - Pfizer, Eli Lilly en onlangs ook Merck - die de handdoek in de ring gooiden en hun studies naar een mogelijke behandeling van alzheimer naar de prullenmand verwezen. ‘Schrijnend, al die miljarden voor niets’, zegt De Strooper.

Nochtans besliste de Amerikaanse geneesmiddelentoezichthouder FDA vorige week net om de regels voor de goedkeuring van een middel tegen alzheimer te versoepelen. De Food and Drug Administration (FDA) vergroot zo de slaagkansen van de studies naar alzheimermedicijnen. Volgens het persagentschap Bloomberg zagen door de te strenge aanpak 200 potentiële geneesmiddelen tegen dementie nooit het daglicht. De Strooper houdt het op ‘een tiental dat echt de moeite loonde’.

Denali Therapeutics, dat de ambitie heeft om ‘de Genentech van de neuroscience’ te worden, heeft zes onderzoeksprojecten lopen naar alzheimer, parkinson en ALS. De strategie van het biotechbedrijf uit San Francisco om de hersenziekten op verschillende vlakken aan te vallen, is volgens De Strooper de goede. ‘De oorzaak aanpakken en tegelijk proberen de hersenziekte te genezen, dat lijkt me de correcte aanpak.’

Het biotechbedrijf met 125 medewerkers ontwikkelt overigens een technologie waarmee het hoopt door de ‘bloed-hersenbarrière’ te komen, zodat de geneesmiddelen rechtstreeks hun doel bereiken. Het Japanse Takeda ging daarvoor in zee met Denali Therapeutics en beloofde 1 miljard dollar als het Californische biotechbedrijf zijn ambitie kan waarmaken. Met het Zwitserse Lonza heeft Denali Therapeutics dan weer een overeenkomst getekend voor de productie. Opnieuw een miljoenendeal.

Denali Therapeutics had voor zijn beursgang in december een cashpositie van ongeveer 190 miljoen dollar. Daar is met de beursgang 250 miljoen dollar bijgekomen. Analisten stellen dat het bedrijf daar nog vijf jaar mee verder kan.

‘We staan op een kantelpunt’, zegt De Strooper. ‘Het is nu duidelijk: alzheimer oplossen als het zich al manifesteert, is eigenlijk te laat. Dat proces, waarbij de hersenen worden aangetast, is onomkeerbaar. Daarom moeten we veel vroeger ingrijpen en dus gezonde mensen behandelen. We moeten voorkomen dat de hersenen afsterven. Dankzij de aanpassingen van de FDA wordt dat mogelijk.’

Wetenschappers moeten van de FDA niet langer ‘endpoints’ van een behandeling of bewijzen van genezing voorleggen. De administratie is tevreden als sommige biomarkers aangeven dat de gezondheid verbetert. De Strooper: ‘Het is zoals vroeger bij de cholesterolremmers en hun invloed op hart- en vaatziekten. Aanvankelijk waren die remmers bedoeld voor wie al met zware cholesterol zat, maar gaandeweg zijn wetenschappers gaan inzien dat ze veel eerder moesten worden gegeven om hart- en vaatproblemen te verminderen.’