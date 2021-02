'Ik moest toch even slikken toen BioNTech in Tienen aanklopte'

Het Duitse biotechbedrijf BioNTech, dat een coronavaccin produceert met Pfizer, klopte voor 256 miljoen ‘supernaalden’ aan bij Hospidex in Tienen, een specialist in medisch materiaal. ‘De grootste bestelling in ons bestaan.’

‘Ik moest eens slikken toen het BioNTech duidelijk menens was om met een Belgisch bedrijf in zee te gaan’, zegt Hendrik Seghers, de CEO en mede-eigenaar van Hospidex in Tienen. ‘Niet omdat we het niet aankunnen, maar omdat het een hele eer is.’

Het Duitse biotechbedrijf, dat een coronavaccin produceert met het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer, klopte bij de specialist in medisch materiaal aan voor de levering van 256 miljoen Low Dead Space (LDS)- of supernaalden, waarmee amper ‘dood volume’ of restvloeistof achterblijft in een vaccinflacon.

‘BioNTech was erg geïnteresseerd in onze naald zodra de toelating kwam om zes in plaats van vijf dosissen uit een flacon te puren’, zegt Seghers, die samen met Francis Gielen eigenaar is van Hospidex.

Dat is geen producent, maar legt zich toe op de invoer, distributie en commercialisering van medisch materiaal in West-Europa, gaande van bloeddrukmeters voor particulieren over wegwerpbedpannen tot monitoringsystemen voor ziekenhuizen.

We verdelen onze supernaalden al meer dan tien jaar voor drugverslavingsprogramma’s. Hendrik Seghers. CEO en mede-eigenaar Hospidex

‘Dat BioNTech bij ons terechtkwam, is geen toeval’, zegt Seghers. 'We verdelen al meer dan tien jaar zulke LDS-naalden voor drugverslavingsprogramma’s in Engeland en Schotland. Daar kunnen heroïneverslaafden hun gebruikte spuiten en naalden inruilen voor nieuwe in een apotheek. Onze precisienaalden zitten in die setjes en maken dat er geen drugs achterblijven in de spuit. Anders proberen verslaafden die open te breken en lopen ze het risico een infectie op te lopen.’

Tot voor kort konden die naalden beperkt gebruikt worden, omdat ze niet op elke spuit pasten. ‘Maar samen met de producent, onze Britse partner Vernacare, van wie we al decennia verdeler in Europa zijn, konden we de naalden zo verbeteren dat ze op 90 procent van de spuiten passen’, zegt Seghers. Vernacare produceert de precisienaalden voor BioNTech in China, Hospidex voert ze in.

Grote capaciteit

Over de robuustheid van de productiecapaciteit hoeven ze zich in Duitsland geen zorgen te maken, zegt Seghers. ‘Onze partner kan 100 miljoen naalden per maand leveren. De eerste 100 zijn geleverd aan BioNTech, de rest volgt de komende maanden. Na het Chinees Nieuwjaar midden februari zullen de fabrieken er weer op volle toeren draaien.’

Naast het Duitse order is Hospidex door de Europese Commissie aangeduid als een van de vijf distributeurs voor 550 miljoen extra naalden voor coronavaccinaties. ‘We deden mee met een openbare aanbesteding en tekenden al een raamcontract. De Commissie duidde tot het eind van het jaar verschillende leveranciers aan om de risico’s te spreiden. Als de nummer twee op die ranglijst is het moeilijk om in te schatten welk percentage we rechtstreeks zullen leveren aan de lidstaten.’

De verkoop van naalden is, samen met die van verpakkingen voor medisch afval zoals ‘naaldcontainers’ voor gebruikte scherpe voorwerpen in ziekenhuizen, goed voor een derde van de omzet van Hospidex. ‘De Vlaamse overheid bestelde 4.000 naaldcontainers voor vaccinatiecentra. De verkoop van verpakkingen voor gevaarlijk ziekenhuisafval begon in 1986. Toen richtte mijn schoonvader Hospidex op. Hij was voordien Europees directeur bij het Japanse Terumo, een grote producent van spuiten en naalden. Zelf ben ik in 1992 bij Hospidex terechtgekomen.’

Naaldcontainers

Wegens de coronapandemie is de vraag naar verpakkingen voor de opslag van gevaarlijk ziekenhuisafval toegenomen, zegt Seghers. ‘Nu de vaccinaties volop beginnen, zal de vraag naar naaldcontainers stijgen. Wel is het lastig nieuwe toestellen te introduceren, zoals een systeem waarmee je automatisch patiënten kan omdraaien om doorligwonden te voorkomen, omdat onze verkopers wegens corona niet binnen mogen in de ziekenhuizen.’

Seghers, die vorig jaar met Hospidex 30 miljoen euro omzet draaide, verwacht dat 2021 ‘een goed jaar wordt’. ‘De bestelling van BioNTech is de grootste in ons bestaan. Nu we weten dat onze supernaald op het gros van de spuiten past, weerhoudt niets ons om er meer te verkopen voor de toediening van allerhande dure medicatie.’