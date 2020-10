Imec maakt DNA-analyse mogelijk in zes uur

Het Leuvense onderzoekscentrum Imec heeft software ontwikkeld die DNA-stalen in minder dan zes uur kan analyseren. Dat is acht tot zestien keer sneller dan tot nu gangbaar was.

DNA-analyse bestaat summier uitgelegd uit twee delen. Eerst wordt een fysiek DNA-staal omgezet in een digitale reeks letters waaruit het DNA is opgebouwd. Daarna wordt gekeken of in die DNA-gegevens bijvoorbeeld genetische afwijkingen optreden. In het hele proces wordt de fysieke DNA-streng in stukjes geknipt en vermenigvuldigd. De digitalisering daarvan levert gigabytes aan data op waaruit de oorspronkelijke streng weer moet worden opgebouwd en pas dan volgt de controle op afwijkingen. Dat vergt gigantisch veel rekenkracht en de analyse van big data.