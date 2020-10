Imec ontwikkelt razendsnelle corona-ademtest

Onderzoekers van het Leuvense imec werken aan een snelle PCR-test die binnen vijf minuten kan vertellen of iemand besmet is van het SARS-CoV-2-virus.

Nieuw is dat de test gebruikmaakt van uitgeademde lucht. Dat maakt dat de test zeer laagdrempelig is en gebruikt kan worden om breed te testen.

Vandaag wordt getest door met een wisser een staal uit de neus of keelholte te nemen ofwel door het analyseren van bloed of speeksel. Het duurt ook minstens een dag eer resultaten bekend zijn.

Een bijkomend voordeel is dat de test niet enkel kan uitwijzen of iemand drager is, maar ook kan aangeven of er een grote kans is dat iemand besmettelijk is.