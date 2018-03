Immuuntherapie VUB tegen huidkanker blijkt aan te slaan

eTheRNA werkt aan een immuuntherapie tegen kanker met een drievoudige boost. TriMix, zoals het geneesmiddel werd genoemd, is ontstaan in de labo's van professor Kris Thielemans in het UZ Brussel/VUB in Jette. In 2013 bracht hij zijn celtherapie onder in een spin-off, samen met Dirk Reyn, de vroegere CEO van Movetis. Reyn vertrok een paar maanden geleden als CEO en is vervangen door Marc Dechamps.