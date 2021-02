'In normale tijden kijkt niemand op van winst van Pfizer'

Winstmarges als die van de farmareus Pfizer zijn niet uitzonderlijk in de sector, zegt gezondheidseconoom Dominique Vandijck (UGent). ‘Farmabedrijven nemen nu eenmaal risico’s, waar ze vergoed voor mogen worden.'

Na jaren rustig kabbelen kan de Amerikaanse farmareus Pfizer dit jaar uitkijken naar een stevige omzet- en winstsprong. Die is te danken aan de tongbreker BNT162b2, de officiële naam van het medicijn dat de wereld ondertussen beter kent als het Pfizer-vaccin.

Pfizer was, in samenwerking met zijn Duitse partner BioNTech, het eerste farmabedrijf dat een vaccin goedgekeurd kreeg tegen het SARS-CoV-2-virus, dat de wereld al bijna een jaar in de ban houdt. Intussen komt de productie van het middel, dat voor een belangrijk stuk in het Belgische Puurs van de band rolt, onder stoom. Dit jaar moet dat Pfizer echt belonen voor de geleverde moeite.

Het bedrijf verwacht dit jaar voor een enorme 15 miljard dollar covidvaccins te slijten, wat de hoofdbrok uitmaakt van de 44 procent omzetgroei die het incalculeert voor 2021. België kocht 12,5 miljoen dosissen voor 12 euro per stuk, een prijs die staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) per abuis weggaf op Twitter.

Op die 15 miljard dollar vaccinomzet plant Pfizer een winstmarge in de ‘high twenties’ - tussen 25 en 30 procent - te boeken. Daarmee zou de winst op het covidvaccin rond 4 miljard dollar uitkomen in 2021, weliswaar gedeeld met BioNTech.

Faalkosten

De prijs van een geneesmiddel wordt mee bepaald door de impact. Die is hier bijzonder groot. Dominique Vandijck Gezondheidseconoom UGent

Dergelijke winstmarges zijn niet uitzonderlijk in de sector, zegt gezondheidseconoom Dominique Vandijck (UGent). ‘Farmabedrijven nemen nu eenmaal risico’s, waar ze vergoed voor mogen worden. Als dit onderzoek op niets was uitgedraaid, was Pfizer met lege handen achtergebleven. De marges in de sector moeten die faalkosten goedmaken, zodat de bedrijven blijven zoeken naar nieuwe middelen.’

Bovendien wordt de prijs van een geneesmiddel mee bepaald door de impact die het kan hebben - individueel én maatschappelijk. Die is in het geval van covidvaccins bijzonder groot. ‘Als je puur naar de therapeutische noodzaak en het gebrek aan alternatieven kijkt, is mijn aanvoelen dat ze zelfs meer hadden kunnen vragen.’

Belastinggeld

Toch begrijpt Vandijck dat sommige mensen hun wenkbrauwen fronsen als ze horen dat Pfizer bijna 30 procent winst boekt op een vaccin. ‘In normale tijden kijkt daar niemand van op, maar dit zijn geen normale tijden. Overheden staken de voorbije maanden ook veel belastinggeld in de ontwikkeling en de productie van de covidvaccins. Dat mag zich gerust voor een stuk in de prijs reflecteren.’

Pfizer en BioNTech rekenden minder dan sommige concurrenten op overheidsgeld in de ontwikkeling van hun vaccin. Maar vaccinproducenten als AstraZeneca en Johnson & Johnson hebben beloofd hun vaccin zonder winst te verkopen, tenminste zolang de pandemie duurt.