Indiase farma-pionier is 'World Entrepreneur Of The Year'

De Indiase ondernemer Kiran Mazumdar-Shaw is verkozen tot 'World Entrepreneur Of The Year'.

De 67-jarige Kiran Mazumdar-Shaw, die haar biofarmabedrijf Biocon uitbouwde tot een reus van meer dan 11.000 werknemers, is door consultant EY bekroond tot 'World Entrepreneur Of The Year'.

Het lijkt de 'American Dream', maar dan de Bollywood-versie. In 1978 begon de Indiase ondernemer Kiran Mazumdar-Shaw, na een mislukt brouwerij-avontuur, een bedrijfje vanuit de garage van haar huurwoning in Bengaluru, met 500 dollar. Vorig jaar verschafte ze met haar biofarmabedrijf Biocon werk aan meer dan 11.000 mensen en haalde ze een omzet van 800 miljoen dollar, met klanten in meer dan 120 landen.

Voor haar grote verdiensten werd de topondernemer uit India donderdag door consultant EY bekroond tot 'World Entrepreneur Of The Year'. Ze werd gekozen uit 46 winnaars uit 41 landen van de 'Onderneming van het Jaar'. Ook Kinepolis nam deel aan dat wereldwijde event. De bioscoopgroep werd eerder tot primus verkozen in de Belgische editie aan Nederlandstalige kant, georganiseerd door De Tijd, EY en BNP Paribas Fortis.

'Bijdrage vrouwen te lang genegeerd'

'Vrouwen spelen een enorm belangrijke rol in economische ontwikkeling en hun bijdrage werd te lang genegeerd', reageerde Mazumdar-Shaw, die met Biocon, het grootste biofarmabedrijf van India, onder meer miljoenen diabetespatiënten toegang geeft tot betaalbare insuline en inzet op biosimilaire geneesmiddelen (die haast identiek zijn aan de originele, waarvan het octrooi verliep, nvdr).

'Het is belangrijk dat we het 'World Entrepeneur Of The Year'-platform gebruiken om meer vrouwen tot ondernemen aan te zetten,' benadrukte de Indiase ondernemer nog.

De jury bestempelt Biocon als 'één van de meest innovatie-gedreven biotechbedrijven in Azië'. Ze loofde voorts ook het filantropische werk van Mazumdar-Shaw via de Biocon Foundation, die werd opgericht in 2004, en waarmee ze onder meer basisgezondheidszorg en sanitaire voorzieningen tot in arme Indiase gemeenschappen brengt.