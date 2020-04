Instap MVM geeft MDxHealth ademruimte

MDxHealth, specialist in diagnostica om prostaatkanker op te sporen, heeft een financiële partner gevonden. MVM Partners investeert 12,7 miljoen euro en verwerft een belang van 22 procent.

MVM Partners is een Amerikaans-Brits fonds dat al meer dan 20 jaar in medische technologie, farma, biotech en diagnostica investeert.

MVM Partners zal 20,16 miljoen nieuwe aandelen MDxHealth verwerven tegen een uitgifteprijs van 0,632 euro per aandeel. Die prijs houdt een korting van 5 procent in tegenover de gemiddelde koers van de voorbije 45 dagen. De totale investering bedraagt dus 12,7 miljoen euro of zowat 14 miljoen dollar. MDxHealth zal de nieuwe middelen gebruiken om zijn groeistrategie voort te zetten en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Neuroloog

Dankzij de investering verwerft MVM Partners een belang van 22 procent in MDxHealth. Het fonds krijgt een observator in de raad van bestuur in de persoon van Kyle Dempsey. Wanneer de transactie afgerond is, wordt Eric Bednarski benoemd tot bestuurder. Bednarski is neuroloog van opleiding en doctor in de biologische wetenschappen. Hij werkt al sinds 2008 voor MVM en bekleedde al verschillende bestuurdersfuncties.

Michael McGarrity, de CEO van MDxHealth, is opgetogen over de investering. 'We zijn erg opgetogen over deze injectie met groeikapitaal bij MDxHealth. MVM vertegenwoordigt de hoogste kwaliteit van investeerders in de gezondheidszorg.'

Prognoses

Eind vorig jaar had MDxHealth nog 22,1 miljoen dollar in kas. Daarmee kon het naar eigen zeggen voort tot in het vierde kwartaal. Het bedrijf stipte toen aan dat het ‘alle financieringsopties’ aan het bekijken was, ook ‘niet-verwaterende’ financiering.