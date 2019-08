Internetapotheek Newpharma na 11 jaar op 100 miljoen omzet

De Belgische internetapotheek Newpharma, voor 65 procent in handen van de Colruyts, rondt dit jaar de kaap van 100 miljoen euro omzet en lonkt naar Zuid-Europa. ‘Daar is potentieel voor ons’, zegt CEO Jerôme Gobbesso.

Sinds de gedeeltelijke verkoop van hun online apotheekbedrijf anderhalf jaar geleden gaan de ondernemers Jerôme Gobbesso en Mike Vandenhooft volle vaart vooruit. ‘Om de drie jaar gaan we de omzet verdubbelen. Dat is wat we de voorbije jaren hebben gedaan. Waarom zouden we dat niet kunnen doortrekken?’, zegt Gobbesso.

De twee verkochten in december 2017 de meerderheid (65%) van hun aandelen aan Colruyt en Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. ‘Een groot deel van ons fortuin zit in Newpharma. We wilden een deel veiligstellen. Ons bedrijf is in goede handen.’

Profiel Newpharma Wat > eerste en grootste internetapotheek van België. Verstuurt dagelijks duizenden pakjes vanuit haar distributiecentrum in Luik. Opgericht > in 2008, door Olivier Mallue, Laurent Detry, Jérôme Gobbesso en Mike Vandenhooft. Management > Jerôme Gobbesso en Mike Vandenhooft. Werknemers > 200. Omzet > 81 miljoen euro (2018). Geconsolideerde winstcijfers > niet voorhanden. Actief in > België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

Newpharma ging in 2008 van start, vanuit een bestaande apotheek in Luik. De eerste online apotheek in ons land had oorspronkelijk enkel parafarmaceutische producten in haar gamma zoals zonnecrème, voedingssupplementen en cosmetica. Pas enkele maanden later werd de Belgische wetgeving aangepast zodat ook voorschriftvrije geneesmiddelen, genre Dafalgan en Buscopan, online te koop mochten worden aangeboden. ‘De timing was dus echt perfect’, zegt Gobbesso.

De ondernemer met Italiaanse roots bouwde samen met Vandenhooft, een specialist in digitale marketing, Newpharma uit tot wat het vandaag is: de grootste online apotheek van België. Ons land tekent voor ongeveer de helft van de groepsomzet. En het management strekt de internationale tentakels beetje bij beetje verder uit. Newpharma is nu actief in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. ‘Weet je wie daar marktleider is? Wij.’

De omzet van Newpharma steeg vorig jaar met 40 procent naar 81 miljoen euro. Dit jaar ligt een nieuwe mijlpaal in het verschiet. ‘Meer dan 100 miljoen euro. Zonder twijfel’, zegt Gobbesso. Hij denkt aan expansie richting Zuid-Europa, met name in Italië en Spanje. ‘Dat zijn twee grote landen waar de online markt nog aan het ontwaken is en nog geen 1 procent bezet. Daar is nog geen dominante speler. Daar is dus potentieel voor ons. We bekijken nog hoe we de zaken daar gaan aanpakken.’

Newpharma is in de loop der jaren meegegroeid met de onlineapothekersmarkt, die in België op 120 miljoen euro wordt geschat. Internetapotheken hebben al 6 à 7 procent van de apothekersomzet uit parafarmaceutische producten en voorschriftvrije geneesmiddelen ingepalmd. Enkel voor de verkoop van medicijnen op voorschrift heeft de apotheker om de hoek nog het alleenrecht.

Het is soms stresserend en ik ben dat vechten stilaan beu. Jerôme Gobbesso CEO Newpharma

De opmars van Newpharma gebeurde niet zonder slag of stoot. De duizenden apothekers in ons land reageerden met constante aanvallen op de plotse concurrentie van e-apotheken. De Orde van de Apothekers riep Gobbesso om de haverklap op het matje wegens klachten over inbreuken op de deontologische code. ‘Het is soms stresserend en ik ben dat vechten stilaan beu’, aldus Gobbesso.

Newpharma werd onder meer op de vingers getikt omdat het via flyers in pakketjes van HelloFresh klanten naar zijn website lokte terwijl de Orde reclame verbiedt. ‘Een gekke situatie, want de Europese regelgeving zegt iets anders’, zegt Gobbesso. Hij verwijst ook naar het Farmaline-dossier. De eigenaars van Farmaline verkochten hun bedrijf, waardoor het nu onder Nederlandse vlag opereert. Het valt niet meer onder de Belgische regels en mag hier zelfs onbeperkt televisiereclame maken.

Gobbesso zelf dreigt er nu en dan mee uit België te willen vertrekken. ‘We zitten maar 13 kilometer van de grens. Maar ik wil zo graag in België blijven. Ik wil bewijzen dat we vanuit België succesvol kunnen zijn.’ De logistiek wordt nog steeds aangestuurd vanuit het Luikse. Dagelijks gaan er duizenden pakjes de deur uit. ‘Of we daarvoor niet beter in Nederland zitten? Nee, niet akkoord. De vakbonden hebben zich flexibel opgesteld. We hebben in 2015 een akkoord bereikt en werken nu elke dag - behalve op Kerstmis en Nieuwjaar - tot middernacht.’

Newpharma telt 200 werknemers. ‘Ongeveer toch. Het is moeilijk bij te houden. Het gaat snel’, lacht Gobbesso. De komende twee jaar verwacht hij nog 100 extra mensen aan te werven. ‘Het gaat echt snel. Voor logistiek, maar ook voor apothekers, data-analisten en digital marketeers.’