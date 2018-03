Investeerders kopen tandartsen op

Groepspraktijken worden in sneltempo opgeslokt door internationale ketens.

De tijd van individuele tandartspraktijken lijkt uit te sterven. Steeds meer ketens met meerdere tandartsen rukken op. De Nederlandse keten DentConnect, die minder dan een jaar geleden naar ons land kwam, telt hier intussen al twaalf praktijken. Tegen het einde van het jaar moeten dat er 20 zijn, maken de Nederlanders zich sterk.

Ook de Zwitserse keten Colosseum Dental, de grootste in Europa, komt binnenkort naar België. Achter de keten zit Jacobs Holding, ook bekend van chocoladeproducent Barry Callebaut.

De Belg Patrick De Maeseneire, de CEO van Jacobs Holding, is voorzitter van Colosseum Dental. ‘De consolidatie in Europa is nog maar net begonnen’, zegt hij.

Groepspraktijken

In Finland werkt al een op de drie tandartsen voor een keten. In België is dat voorlopig slechts vijf procent, ‘maar dat aantal dikt aan’, benadrukt de woordvoerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.

In Europa is de consolidatie van tand artspraktijken nog maar net begonnen. Voorzitter Colosseum Dental Patrick De Maeseneire

Jonge tandartsen verkiezen een groepspraktijk, waar de werkuren flexibeler zijn en dure infrastructuur gedeeld kan worden. Ons land telt circa 6.000 tandartsen, waarvan 4.400 in Vlaanderen.

Meer dan de helft van de tandartsen in Europa is ouder dan 50. Investeringsfondsen kunnen eenmanspraktijken van tandartsen die met pensioen gaan relatief goedkoop opkopen, vervolgens groeperen, en vijf jaar later met een flinke meerwaarde opnieuw verkopen.

Omzet verhogen

Ketens van tandartsen centraliseren de administratie, het personeelsbeheer en de aankopen van apparatuur, waardoor ze de kosten drukken en de rendabiliteit opkrikken. Dit groeimodel trekt investeringsfondsen aan, zoals Gimv.