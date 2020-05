Investeringsfonds Gilde koopt ex-softwarepoot Fagron

Corilus is de Belgische marktleider in IT-diensten voor (tand)artsen, apothekers en opticiens.

Het investeringsfonds AAC verkoopt Corilus, de voormalige softwarepoot van Fagron, aan zijn sectorgenoot Gilde. De prijs van de transactie is niet bekend.

Corilus is de Belgische marktleider in IT-diensten voor (tand)artsen, apothekers en opticiens. Het Nederlandse investeringsfonds AAC Capital legde vijf jaar geleden de hand op de IT-poot van Fagron voor 77 miljoen euro. De daaropvolgende jaren versterkte het bedrijf zich via meerdere overnames.

AAC besliste midden vorig jaar dat de tijd rijp was om het Gentse bedrijf weer in de etalage te zetten. De deal werd zopas beklonken: het investeringsfonds Gilde Buy Out koopt het bedrijf voor een niet gespecifieerde prijs. Volgens meerdere bronnen was ook HG Capital - onder meer eigenaar van de internetgroep Combell - in de running.

Beperkt aanwezig

AAC Capital - de voormalige private-equitypoot van ABN AMRO (tot 2007) - heeft na de verkoop van Corilus nog één Belgisch bedrijf in portefeuille: de IT-dienstenverlener Savaco. Ook Salad Signature, een producent van gekoelde salades, is deels Belgisch. AAC kocht het bedrijf destijds van Gilde. Het fonds was ook even eigenaar van de West-Vlaamse zuiveringsspecialist Desotec. Die werd voor een stevige prijs doorverkocht aan EQT, het investeringsvehikel van de Zweedse familie Wallenberg.

Corilus wordt het tweede Belgische bedrijf in de huidige portefeuille van Gilde Buy-Out naast de verkoper van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oystershell. Enkele maanden geleden verkocht het Gilde-fonds de uitzendgroep Agilitas (de voormalige t-groep) aan zijn Franse sectorgenoot Proman. Gilde behield wel een minderheidsbelang in het nieuwe geheel.