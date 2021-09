Investeringsgroep 3i koopt Belgisch farmabedrijf

Het Oost-Vlaamse farmabedrijf Ixx Pharma wordt overgenomen door de Franse groep Havea, een onderdeel van de Angelsaksische private-equityreus 3i.

Havea Group is een relatief grote speler in de Europese markt voor natuurlijke gezondheidsproducten. Het bedrijf is gespecialiseerd in voedingssupplementen, essentiële oliën, cosmetica, hygiëneproducten en thee. De producten worden aan de man gebracht via apotheken, gewone winkels en online, ook in ons land.

Met de steun van 3i is Havea aan een snelle opmars bezig. De eigen groei wordt daarbij aangevuld met overnames: Ixx Pharma is al de vijfde deal in evenveel jaar. Daardoor is Havea uitgegroeid tot een groep met meer dan 200 miljoen euro omzet en kon ze zich internationaal versterken en in de apotheekwereld.

Voedingssupplementen

Met Ixx Pharma uit Nieuwkerken-Waas, in 2005 opgericht door de wetenschappers Danny Bral en René Zagers, kan Havea verder groeien in de markt van de voedingssupplementen. Ixx Pharma heeft op dat vlak een heel gamma ontwikkeld dat wordt gemaakt in ons land en Duitsland en verkocht via Belgische en Luxemburgse apotheken.

Ixx Pharma heeft ruim 20 mensen in dienst en was vorig jaar goed voor een omzet van ongeveer 12 miljoen euro. Het bedrijf is flink winstgevend: vorig jaar bleef er onder de streep 1,1 miljoen euro over en kon Ixx van de gecumuleerde winst 3 miljoen toevoegen aan de reserves.