Invloedrijkste Belg in farma zwaait eind dit jaar af

Paul Stoffels, de Belgische nummer twee van het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson (J&J), gaat op 31 december met pensioen. Dat maakte de farmareus dinsdag bekend.

De 59-jarige Stoffels gold jarenlang als de invloedrijkste Belg in farmaland en is sinds 2014 chief scientific officer bij J&J, het grootste medische bedrijf ter wereld, waar hij uiteindelijk meer dan 30 jaar aan de slag geweest zal zijn. Hij stuurt bij J&J 15.000 wetenschappers aan en beschikt er over een onderzoeksbudget van zowat 10 miljard euro.

Stoffels studeerde geneeskunde aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen en infectieziekten en tropische geneeskunde aan het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Stoffels ontwikkelde onder meer aidsremmers en middelen tegen tuberculose en hepatitis C.

In 2017 werd hij in de adelstand verheven en ontving hij de titel van baron.

Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker door in de jaren 80 naar Rwanda en Congo te trekken om er hiv/aids te bestuderen, dat daar destijds zwaar toesloeg.

In 1991 keerde Stoffels terug naar België, waar hij bij de J&J-dochter Janssen Pharmaceutica het onderzoek naar hiv-medicatie ging leiden. Later richtte hij met Rudi Pauwels, de oprichter van het diagnosticabedrijf Biocartis, Tibotec-Virco op. Daarmee ontwikkelden ze de eerste aidsremmers, die nog altijd deel uitmaken van de standaardbehandeling voor hiv-patiënten. Johnson & Johnson kocht hun bedrijf in 2002, waardoor Stoffels opnieuw aan boord kwam bij J&J.

Stoffels zegt zelf dat hij de knepen van het geneesmiddelenvak leerde van wijlen dokter Paul Janssen, de oprichter van Janssen Pharmaceutica, en geeft aan fier te zijn dat hij diens missie kon verderzetten.

‘In de afgelopen 15 jaar hebben we meer dan 25 belangrijke nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld, waarvan zeven recent aan de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn toegevoegd.' Stoffels ontwikkelde ook geneesmiddelen tegen tuberculose en hepatitis C.

'Het is een eer en een voorrecht geweest om de innovatieagenda van Johnson & Johnson mee te mogen uittekenen', zegt hij. 'Als arts en wetenschapper is het bevredigend om de gezondheidszorg te zien veranderen om 's werelds moeilijkste gezondheidsuitdagingen op te lossen. Ik ben trots op de impact die we hebben gehad.'

Onder impuls van Stoffels groeide Janssen Pharmaceutica uit tot een van de grootste farmabedrijven ter wereld. Het bedrijf telt meer dan 5.100 medewerkers in België, verdeeld over zeven locaties, waarvan de belangrijkste in Beerse en Geel. In 2017 werd Stoffels door koning Filip in de adelstand verheven en ontving hij de titel van baron.

Stoffels is met onder meer Microsoft-oprichter en gezondheidsfilantroop Bill Gates en de Belg Peter Piot, die hij in de jaren 80 in Afrika leerde kennen, een van de trekkers van CEPI, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Dat fonds is opgericht om de ontwikkeling van vaccins te versnellen en zo beter voorbereid de strijd aan te gaan met epidemieën zoals ebola.