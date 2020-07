Iteos één derde onder startkoers op Nasdaq

Dag twee van de carrière op Nasdaq verliep een stuk minder euforisch voor het Waalse biotechbedrijf.

Op een vrij positief gestemd Wall Street viel Iteos maandag extra hard op. Het Waalse biotechbedrijf tuimelde op de tweede beursdag bijna 8 procent naar 17,57 dollar.

Het contrast met de hype van de beursgang is groot. Niet alleen kon Iteos zijn aandelen boven de eerder aangekondigde prijsvork slijten - tegen 19 dollar per aandeel - maar het debuut was ook nog eens euforisch: een eerste beurskoers op 25,55 dollar.

-32% Dag 2 in mineur Iteos noteert nu bijna een derde onder de euforische eerste beurskoers

Intussen is op dag twee die euforie serieus weggeëbd. Iteos noteert nu 7,5 procent onder de intekenprijs én een stevige 8 dollar of een derde onder de eerste beurskoers van 25,55 dollar.

Iteos vormt een testcase. De specialist in immunotherapie voor kankerbestrijding heeft naast zijn hoofdkantoor in het Waalse Gosselies ook een kantoor in het Amerikaanse biotechmekka Cambridge nabij Boston. Iteos koos er als eerste Belgische biotechbedrijf voor rechtstreeks naar Nasdaq te trekken.

Die Amerikaanse beurs is dankzij pioniers als Biogen en Amgen al decennia dé plek waar iedereen in de sector wil zijn. Maar andere Belgen als Argenx, Galapagos of Celyad verkozen eerst een notering op Euronext, als 'springplank' voor hun latere stap naar Wall Street.