J&J-Belg Paul Stoffels: ‘Coalitie tegen dodelijke ziektes groeit'

Twee jaar nadat in Davos een coalitie voor de strijd tegen ’s werelds dodelijkste ziektes is opgezet, is de samenwerking - met daarin een sleutelrol voor enkele Belgen - uitgebreid.

Toen Bill Gates twee jaar geleden op het Wereld Economisch Forum in Davos aankondigde dat hij de strijd tegen epidemieën ging opvoeren, stonden twee Belgen mee op het podium: de voormalige voorzitter van UNAIDS Peter Piot en Paul Stoffels, de scientific officer van de farmareus Johnson & Johnson.

Dinsdag gaf Stoffels in Davos een update van die strijd. Johnson & Johnson voert onderzoek naar vaccins tegen de ademhalingssziektes MERS en Nipah en de op ebola lijkende lassakoorts. Alle drie de ziektes zijn erg dodelijk en er zijn nog geen vaccins voor. En als ze ontwikkeld worden, zullen de vaccins zo goed als zeker niet winstgevend zijn.

Bredere coalitie

De coalitie van toen is uitgebreid. Twee jaar geleden sloeg de Gates Foundation de handen in elkaar met onder meer de Wellcome Trust, Johnson & Johnson, Duitsland, Noorwegen en Canada. Ondertussen kwam er ook geld van België, de Europese Commissie en Australië voor het CEPI-fonds van de initiatiefnemers.

In Davos kondigde CEPI dinsdag aan dat ook Ethiopië van plan is het fonds financieel te steunen en dat het Verenigd Koninkrijk 10 miljoen pond uittrekt voor een fabriek om vaccins te produceren. CEPI begon twee jaar geleden met zicht op 460 miljoen dollar budget en de ambitie om de kaap van 1 miljard te halen. De teller staat nu op 740 miljoen.

Eerder deze maand was Stoffels nog in San Francisco op de JPMorgan Healthcare Investor Conference. ‘Dat is de plek waar farma samenkomt met biotech en investeerders. Davos daarentegen is de plek waar de farma-industrie samenkomt met overheden en ngo’s.’

Mentale gezondheid

Stoffels spreekt in Davos ook over mentale gezondheid. Johnson & Johnson werkt daarvoor samen met de regering van Rwanda, die op dat punt nog altijd worstelt met de naweeën van de genocide van 1994. J&J leidt er 200 trainers op, die vervolgens 16.000 verpleegkundigen kunnen opleiden. Ook aan dat project werkt de door Peter Piot geleide London School of Hygiene & Tropical Medicine mee.