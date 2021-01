J&J: 'We werken hard om de resultaten ook snel in Europa in te dienen'

Het vaccin van Johnson & Johnson is ook effectief in de strijd tegen het coronavirus, blijkt uit grootschalige patiëntenproeven. Dat is een grote stap vooruit omdat het middel goedkoop in grote hoeveelheden geproduceerd kan worden én bij koelkasttemperatuur bewaard wordt.

'Een spectaculair resultaat', oordeelde de Amerikaanse dokter Anthony Fauci, de topadviseur van de Amerikaanse regering, bij de bekendmaking van de testresultaten van het coronavaccin van Johnson & Johnson (J&J), de moeder van Janssen Pharmaceutica. Het vaccin bleek in studies na vier weken voor 66 procent bescherming te bieden tegen matige tot ernstige Covid-19.

Dat lijkt op het eerste gezicht een stuk minder dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die meer dan 90 procent bescherming bieden. Donderdag had Novavax een werkzaamheid van 89 procent aangekondigd in een Britse studie. Toch is het J&J-vaccin een sterk extra wapen in de strijd tegen het virus, benadrukt Paul Stoffels, de wetenschappelijk directeur van J&J. 'De studie toonde een bescherming van 85 procent aan tegen ernstige ziekte en een volledige bescherming tegen hospitalisatie en overlijden', zegt Stoffels.

Met andere woorden: het vaccin werkt goed om de zwaarste gevallen van corona tegen te gaan. Er werden nog gevaccineerde mensen ziek, maar die hadden alleen last van milde symptomen zoals keelpijn, zegt Johan Van Hoof, de directeur van de vaccindivisie van J&J. 'Het allerbelangrijkste is dat één injectie hospitalisatie, intensive care en overlijdens kan voorkomen.' Dat moet helpen om de wereldwijde druk op de ziekenhuizen te verminderen.

In tegenstelling tot de nieuwe mRNA-technologie van Pfizer/BioNTech en Moderna gebruikt J&J technologie die eerder al haar nut bewees bij andere vaccins. Er is daarom ervaring met het productieproces, en er zijn logistieke troeven. Van Hoof: 'Het vaccin kan twee jaar bewaard worden in een gewone diepvriezer (-20 graden) en minstens drie maanden in de koelkast (2-8 graden). Het vaccin moet ook niet speciaal ontdooid of verdund worden.'

J&J kan relatief snel grote hoeveelheden leveren: in de VS worden voor eind juni al 100 miljoen stuks geleverd. De productie van J&J's 'bulkmateriaal' gebeurt in het Nederlandse Leiden, de VS en later in India. Het afvullen gebeurt voorlopig enkel in de VS, maar zal in een latere fase ook in Europa gebeuren.

Het virus blijft muteren en daarom moeten we zo snel mogelijk maximaal wereldwijd vaccineren. Anthony Fauci Adviseur Amerikaanse regering

Wereldwijd mikt J&J dit jaar op een productie van 1 miljard stuks, waarvan 200 miljoen voor Europa. 'Die 1 miljard dosissen zijn zeer goed nieuws in de wereldwijde strijd tegen het virus', vindt Fauci. 'Het virus blijft muteren en daarom moeten we zo snel mogelijk maximaal wereldwijd vaccineren.'

J&J vraagt volgende week een goedkeuring in de VS. 'We werken hard om deze resultaten ook snel in te dienen in Europa', zegt Vanhoof. Het vaccin van J&J kan dan het vierde in de EU worden, na die van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca (Oxford), dat vrijdag groen licht kreeg in Europa.

Het vaccin werkt goed tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Theoretisch zou het dan ook actief moeten zijn tegen de Britse variant, maar de data moeten dat nog bevestigen. Johan Van Hoof Directeur vaccindivisie Johnson & Johnson

De bekendgemaakte testresultaten komen wel enkel van studies in de VS, Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. 'De studies in Europa lopen nog. Maar de resultaten die we hier zien, zijn zeker representatief voor Europa', zegt Van Hoof.