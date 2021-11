J&J gaat alleen verder met Janssen Pharma en medische apparaten

Het Amerikaanse Johnson & Johnson, het grootste bedrijf voor gezondheidszorg ter wereld, stoot zijn consumententak af. Het gaat alleen verder met de geneesmiddelendivisie Janssen Pharma en medische apparaten.

Het is blijkbaar de week van de bedrijfssplitsingen: na General Electric dinsdag en Toshiba vrijdag was het ook vrijdag de beurt aan Johnson & Johnson om aan te kondigen dat het zichzelf opdeelt. Kort na een primeur van The Wall Street Journal meldde het concern zelf dat het in twee wordt gehakt, terwijl het bij GE en Toshiba om een splitsing in drie gaat.

De essentie Johnson & Johnson stoot zijn kleinste en traagst groeiende afdeling af.

Het gaat om de consumententak, met producten als Neutrogena (huidverzorging), Listerine (mondspoelwater) en pleisters.

Wat rest zijn de 'pure' farmadivisie Janssen en de tak medische apparatuur.

De opdeling moet binnen 18 tot 24 maanden gebeuren.

Johnson & Johnson, dat bestaat sinds 1886 en ongeveer 135.000 werknemers telt, was vorig jaar goed voor een omzet van 82,6 miljard dollar (72 miljard euro). Dat geld komt van drie takken. De grootste is de farmadivisie Janssen Pharmaceutica, waarvan de oorsprong deels teruggaat tot de Vlaamse onderzoeker en ondernemer Paul Janssen en diens vader Constant. Ze vertegenwoordigde in 2020 55 procent van de groepsomzet. Janssen Pharma heeft een belangrijke vestiging in Beerse.

Op nummer twee staat de tak medische apparatuur (28% van de omzet), die onder meer gebruikt wordt bij operaties. De kleinste divisie (17%) omvat de consumentenproducten, zoals de bekende babyverzorgingsmiddelen, mondspoelwaters van het merk Listerine, huidverzorgingsproducten (Neutrogena) en pleisters.

Verschillen

Behalve hun omvang zijn er nog belangrijke verschillen tussen de takken: hun groeitempo en winstmarge. De afdeling consumentenproducten houdt weinig risico's in, zoals duur onderzoek naar geneesmiddelen dat niets oplevert, maar groeit traag en is weinig winstgevend.

82,6 miljard omzet De omzet van Johnson & Johnson bedroeg in 2020 82,6 miljard dollar.

Vandaar dat Johnson & Johnson nu besloten heeft dat onderdeel af te stoten in een aparte onderneming en die apart naar de beurs te brengen. Dat moet binnen anderhalf tot twee jaar een feit zijn. De belangrijkste beslissing in de geschiedenis van het concern heeft volgens CEO Alex Gorsky niets te maken met de talrijke claims rond het mogelijk kankerverwekkende talkpoeder van het bedrijf.

'Duurzame groei'

Johnson & Johnson meldde een maand geleden dat die claims worden afgezonderd in een aparte onderneming, een controversiële zet. De nu bekendgemaakte opdeling is 'de beste weg voorwaarts om duurzame groei te verzekeren op lange termijn en beter tegemoet te komen aan de noden van patiënten en consumenten', zei Gorsky aan The Wall Street Journal.

In het persbericht over de beslissing schrijft het bedrijf ook dat die waarde ontsluit voor de aandeelhouders en de 'operationele performantie en strategische flexibiliteit' moet verbeteren. Het is nog niet duidelijk welke vorm de opdeling precies zal aannemen, hoe het nieuwe bedrijf zal heten en wie het zal leiden.

Rivalen

Mogelijk speelt ook mee dat meerdere farmarivalen van Johnson & Johnson hetzelfde deden of dat van plan zijn. Denk aan Pfizer, Merck & Co. of, recenter, het Zwitserse Novartis dat overweegt zijn generische tak Sandoz af te stoten. Ook zij zetten liever in op hun snelgroeiende 'pure' farmadivisies die hogere winstmarges genereren. Het nadeel is wel dat ze schommelingen in de cijfers minder makkelijk kunnen opvangen met andere bedrijfsonderdelen. Zo'n 15 jaar geleden was de consumententak van Johnson & Johnson de sterkste groeier van de drie.