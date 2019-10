J&J moet man die borsten kreeg 8 miljard dollar betalen

Johnson & Johnson, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een boete van 8 miljard dollar wegens gebrekkige communicatie over een van de neveneffecten - borstontwikkeling bij mannen - van zijn medicijn Risperdal.

Een volksjury in Philadelphia oordeelde dat Janssen Pharmaceutica, de geneesmiddelendivisie van Johnson & Johnson , het effect van het anti-psychotische geneesmiddel Risperdal op borstgroei bij mannen onvoldoende duidelijk heeft gemaakt.

De uitspraak komt er na de klacht van een 26-jarige man, Nicholas Murray uit Maryland, die aan autisme lijdt en het middel sinds zijn jeugd neemt. Hij kreeg enkele jaren geleden reeds een schadevergoeding van 680.000 dollar toegekend.

Nu krijgt J&J daar nog een boete ('punitive damages') van 8 miljard dollar bovenop. Dergelijke boetes zijn typisch Amerikaans. Ze worden in principe niet opgelegd om het slachtoffer te vergoeden maar eerder om wangedrag te bestraffen waardoor de schuldige zijn leven zou beteren.

Johnson & Johnson gaat in beroep en noemt de straf 'overdreven' en 'ongegrond'. Verwacht wordt dat de boete in de Risperdal-zaak in beroep fors lager zal uitvallen.

DD-cup

Een eerder dossier leverde de Amerikaan Austin Pledger - die een DD-cup ontwikkelde - een schadevergoeding van 2,5 miljoen dollar op. Er lopen tegen het farmabedrijf nog meer dan 10.000 gelijkaardige klachten. Analisten verwachten dat J&J zal streven naar een globale schikking.

Risperdal is sinds 1993 op de markt. J&J liep zes jaar geleden al een boete van 2,2 miljard dollar op met Risperdal omdat het de marketingregels geschonden had. Risperdal was oorspronkelijk enkel toegelaten als medicijn om volwassenen met schizofrenie te behandelen, maar J&J zette het artsen ook in de verf als oplossing voor agressie, angst en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.