J&J-vaccin 'on track' voor eerste prikken in april

Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson zou in februari groen licht vragen voor zijn coronavaccin - waarvan slechts één dosis nodig is - bij de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA.

J&J kwam woensdagavond laat met beloftevolle testresultaten die wijzen op een langdurige immuunrespons. Meer dan 90 procent van de deelnemers maakte binnen 29 dagen antilichamen aan. Na 57 dagen was dat bij iedereen het geval.

De klinische testen zijn echter nog niet rond. Europees commissaris Stella Kyriakides liet woensdag tijdens overleg in de Europese Volkspartij verstaan dat J&J wellicht in februari groen licht zal vragen bij de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA), die al sinds 1 december via een 'rolling review' binnenkomende data evalueert.

Het EMA gaf in december al aan dat het een aanvraag tot J&J-goedkeuring verwacht in het eerste kwartaal, maar benadrukte woensdag dat er nog geen datum bevestigd is.

Grote plus: 1 dosis

De eerste prikken in Europa zijn ten vroegste voor 1 april, vernam het persagentschap Reuters.

De grote plus van het J&J-vaccin is dat maar één dosis nodig is tegen twee voor de al in Europa goedgekeurde vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna, met een interval van een paar weken.

De Belgische nummer twee en het wetenschappelijke hoofd van Johnson & Johnson, Paul Stoffels, liet woensdag tegenover Reuters verstaan dat conclusieve data over de effectiviteit van het vaccin tegen eind deze maand of begin februari bekend zijn.

J&J heeft een grote klinische fase 3-studie (de laatste voor de verkoop) met 40.000 mensen lopen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Stoffels zei woensdag ook dat het vaccin op koers zit om in de VS in maart uitgerold te worden.

1 miljard dosissen dit jaar