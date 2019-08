J&J veroordeeld tot half miljard boete in VS

Het Amerikaanse medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) moet 572 miljoen dollar betalen omdat het farmacieconcern medeverantwoordelijk is voor de opiatencrisis in de Verenigde Staten.

Het bedrag is wel een stuk lager dan de eis van ruim 17 miljard dollar van de openbaar aanklager van Oklahoma, Mike Hunter. Hij vindt dat J&J mede aansprakelijk is voor de opiatencrisis in de VS, omdat het bedrijf de markt zou hebben overspoeld met krachtige pijnstillers.