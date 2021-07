Jan Vertonghen investeert in Gents epilepsiebedrijf van jeugdvriend

Het Gentse techbedrijf Epilog ontwikkelt software om hersengolven te analyseren en daarmee epilepsie, slaapproblemen en dementie beter in kaart te brengen. Het haalde 1 miljoen euro vers kapitaal op, onder meer bij Rode Duivel Jan Vertonghen.

'Ik was zes jaar toen mijn vader de eerste keer een epilepsieaanval kreeg. Ik was met mijn broer in de tuin aan het voetballen. We wisten niet wat er gebeurde’, zei Rode Duivel Jan Vertonghen vorig jaar in een interview in Het Nieuwsblad.

Hij maakte de gevolgen van de hersenziekte epilepsie vanop de eerste rij mee als kind. Nu investeert hij in Epilog, een Gentse start-up die technologie ontwikkelt voor epilepsiepatiënten.

Het bedrijf werd vijf jaar geleden opgericht als een spin-off van de UGent, met Gregor Strobbe als drijvende kracht. ‘Ik ken Gregor vanop de middelbare school en geloof rotsvast in het groeiverhaal van Epilog. Het is een prachtig bedrijf dat mij na aan het hart ligt’, zegt Vertonghen.

Epilog haalt 1 miljoen euro vers kapitaal op, waarvan een deel ook komt van de investeringsmaatschappij PMV en de oncoloog-radiotherapeut Jean-Briac Prévost. ‘Dit is een heel belangrijke mijlpaal in het groeiverhaal van Epilog’, zegt Strobbe. Het aandeel van Vertonghen in de investering is niet bekend.

Epilog ontwikkelde software om op basis van EEG’s en MRI-scans de de probleemzones in de hersenen van epilepsiepatiënten erg gedetailleerd in kaart te brengen. Neurologen en gespecialiseerde centra in onder andere België, Noorwegen, Nederland, Duitsland en de Verenigde staten gebruiken de tools van Epilog.

Zo kan de medicatie beter afgestemd worden, die bij een derde van de 60.000 epilepsiepatiënten in Vlaanderen niet aanslaat. Bovendien biedt de software de mogelijkheid eventueel chirurgische ingrepen nauwgezet voor te bereiden.

Dementie en slaapproblemen

Met het verse geld gaat Epilog commercieel een versnelling hoger schakelen, het personeelsbestand uitbreiden van 13 naar 20, en onderzoek naar andere stoornissen opstarten die met EEG te detecteren zijn.