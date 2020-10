Janssen Pharma schort vaccinonderzoek op

Net als vorige maand bij het rivaliserend vaccinonderzoek van AstraZeneca wil de farmareus eerst een 'nog onverklaarde ziekte' bij één van de testpersonen uitklaren.

Johnson & Johnson zet tijdelijk het onderzoek naar een vaccin voor covid-19 stop. Dat maakte de Amerikaanse farmareus maandagavond in een persbericht bekend. Onderzoeksdochter Janssen Pharma test sinds vorige maand het experimentele vaccin in de derde en laatste onderzoeksfase op 60.000 proefpersonen verspreid over de wereld. Dit na beloftevolle initieel onderzoek, onder meer op een groep Belgische vrijwilligers.

Het J&J-onderzoek ligt nu dus even stil, na een 'onverklaarde ziekte' bij één van de proefpersonen. De oorzaak van die niet nader genoemde ziekte moet eerst uitgeklaard worden vooraleer de proeven hervat kunnen worden.

J&J - dat later vandaag met zijn financieel kwartaalrapport komt - benadrukt dat dit soort pauzes logisch zijn, zeker in tests die tienduizenden proefpersonen omvatten. Eerder moest ook het Britse AstraZeneca zijn vaccintests tijdelijk opschorten. AstraZeneca heeft nu zijn onderzoek in samenwerking met de universiteit van Oxford hervat in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika, maar wacht nog altijd op groen licht in de Verenigde Staten.