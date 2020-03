Janssen Pharmaceutica en Filliers maken ontsmettende handgel

In ziekenhuizen dreigt een tekort aan handgel.

Farmabedrijf Janssen Pharmaceutica en jeneverstokerij Filliers maken vanaf zondag ontsmettende handgel. Die gaan ze verdelen over de Belgische ziekenhuizen.

In de Belgische ziekenhuizen dreigt een tekort aan ontsmettingsmiddel voor handen. Daarom maakt Janssen Pharmaceutica vanaf zondag handgel in zijn fabriek in Geel. Daar werd tot nog toe geen handgel gemaakt.

20.000 liter Handgel In België is er momenteel zo’n 20.000 liter desinfecterende handvloeistof nodig.

'In overleg met de overheid en verschillende universitaire ziekenhuizen onderzocht Janssen hoe zo snel mogelijk aan de acute vraag naar desinfecterende handvloeistof voldaan kon worden', schrijft het bedrijf in een persbericht. 'Omdat Janssen momenteel geen desinfecterende handvloeistof produceert, werd beslist hiervoor een nieuw productieproces in de chemische productiesite te Geel op te starten.'

5.000 liter

Vanaf zondag start Janssen de productie van batches van 5.000 liter. Janssen vult ze af in vaten van 10 en 20 liter af. Als alles volgens plan verloopt, zal de desinfecterende handvloeistof vanaf dinsdag kunnen geleverd worden aan het UZ Gent en het UZ Leuven, waarna ze verder binnen het ziekenhuis- en zorgnetwerk verdeeld zullen worden.

Het bedrijf krijgt van chemiebedrijf Tereos gratis ethanol. Ook jeneverstoker Filliers gaat handgels maken. Dat doet het met zijn eigen ethanol en met andere grondstoffen, die het krijgt van Janssen Pharmaceutica.