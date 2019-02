Janssen Pharmaceutica investeert 21 miljoen in Beerse

Het farmabedrijf Janssen breidt zijn productie in Beerse uit met een nieuwe technologie die het mogelijk maakt sneller geneesmiddelen te fabriceren. Een investering van 21 miljoen euro.

Janssen Pharmaceutica ontwikkelde samen met de Universiteit Gent en de Amerikaanse Rutgers University een nieuwe techniek die de productietijd van medicijnen halveert. Er werd vijf jaar gewerkt aan de innovatie. De nieuwe technologie maakt het mogelijk continu te produceren en niet in afzonderlijke batches, wat vandaag de norm is in de farma-industrie. Batches zijn grote vaten in inox waarin de grondstoffen voor medicijnen worden vermengd en aangevuld.

'Het batchproces is traag en inefficiënt omdat er veel tussenstappen nodig zijn', zegt Dirk De Smaele, hoofd van Small Molecule Pharmaceutical Development bij Janssen. 'Met de nieuwe technologie verloopt het proces constant, waardoor er minder grondstoffen worden gebruikt. De totale doorlooptijd wordt gehalveerd en de kwaliteit kan voortdurend worden gemeten en opgevolgd.'

Klinisch onderzoek

Janssen gaat er prat op de eerste geneesmiddelenproducent te zijn die deze techniek toepast. Janssen startte in het Antwerpse Beerse, maar ook in Puerto Rico en Italië, een productielijn op met de nieuwe technologie. Voor Beerse komt dit op een investering van 21 miljoen euro.

'We zijn al begonnen met kleine hoeveelheden te produceren voor klinisch onderzoek. Als dat goed lukt, overwegen we grotere volumes te maken, ook voor commerciële doeleinden', duidt Tim De Kegel, de woordvoerder van Janssen.

Johnson & Johnson

'De nieuwe productielijn vraagt niet meteen aanwervingen', zegt De Kegel. Janssen heeft 5.200 werknemers in ons land. 1.300 werken in de productie en 2.200 in onderzoek en ontwikkeling.