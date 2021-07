'Janssen-vaccin minder effectief tegen deltavariant'

De voorlopige resultaten van een Amerikaans onderzoek naar het Janssen-vaccin staan in The New York Times. De studie is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

'We willen mensen niet ontmoedigen het Janssen-vaccin te nemen, maar we hopen wel dat het in de toekomst mogelijk wordt een tweede prik te krijgen, van Janssen of van Pfizer of Moderna', zegt viroloog Nathaniel Landau van de Universiteit van New York, die de studie leidde.