Japan en Canada bezorgd over Europese vaccinregels

De regeringen van Japan en Canada zijn bezorgd omdat de Europese Unie de export van coronavaccins wil beperken. Zuid-Korea is ongerust omdat de EU twee keer zoveel vaccins besteld heeft als nodig is om zijn bevolking in te enten.

De beslissing van de Europese Unie om de export van vaccins strenger te controleren en mogelijk zelfs te beperken, zorgen voor internationale nerveusheid. Europa legde exportcontroles op, nadat meerdere vaccinproducenten hadden aangegeven dat ze op korte termijn minder vaccins leveren dan gepland. De voorbije week vocht Europa een robbertje uit met farmabedrijf AstraZeneca.

De Canadese minister van Handel Mary Ng heeft haar bezorgdheid geuit tijdens een onderhoud met Valdis Dombrovski, de Europees commissaris van Handel. De Canadese politica heeft haar collega gezegd dat ze het belangrijk vindt dat de handel van belangrijke gezondheidsproducten zonder belemmeringen kan blijven doorgaan, meldt de Britse krant Financial Times.

Dombrovski heeft maandag ook een gesprek met de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi. Dat is al een tijdje gepland en gaat over het handelsakkoord tussen beide machtsblokken, maar wellicht zullen de leiders het ook hebben over de coronavaccins.

Bekritiseren

Een collega van Motegi, minister van Volksgezondheid Taro Kono, drukte vrijdag tijdens het Wereld Economic Forum zijn bezorgdheid uit over de Europese beslissing. Hij vreest dat de EU de export zal verhinderen zolang nog niet al zijn onderdanen zijn gevaccineerd. Dat kan de vaccinaties in Japan vertragen.

Zuid-Korea heeft gelijkaardige bezorgdheden geuit. De regering bekritiseert landen die meer vaccins hebben besteld dan nodig. De Europese Commissie heeft 2,3 miljard vaccins in aanvraag. Dat is genoeg om haar bevolking twee keer in te enten.