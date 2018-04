Japanners bieden bijna 50 miljard voor farmabedrijf Shire

Het Ierse Shire heeft het overnamebod meteen van tafel geveegd.

Takeda, dat eerder dit jaar het Belgische Tigenix overnam, heeft zijn Ierse sectorgenoot Shire benaderd met een bod van 42,4 miljard Britse pond (48,7 miljard euro). Eind vorige maand doken voor het eerst geruchten op dat er iets op til was tussen de Ieren en de Japanners.

Het bod van Takeda zou voor 37 procent in cash betaald worden en de rest in Takeda-aandelen. Hoewel Shire het aanbod meteen afsloeg, blijven de twee in gesprek. Takeda maakt in een persbericht wel duidelijk dat het 'gedisciplineerd' zal blijven en dus niet van is een gekke prijs te betalen. Als het water tussen de twee te diep is, is de kans dus eerder klein dat de twee alsnog tot een akkoord komen. Dat is vermoedelijk ook de reden waarom beleggers niet euforisch reageren op het nieuws.

Indien Takeda toch in zijn opzet slaat, zou de deal binnen de top tien van de grootste overnames in de farmasectir behoren. En het zou meteen ook de grootste stap zijn in de geschiedenis van het bedrijf. Takeda heeft momenteel een beurswaarde van 4.048 miljard Japanse yen (30,5 miljard euro). De laatste megadeal van Takeda dateert van 2011 toen het het Zwitserse Nycomed inlijfde voor 13,7 miljard dollar.

Shire is in ons land onder andere gekend als overnemer van Movetis. Shire betaalde in de zomer van 2010 de riante prijs van 428 miljoen euro voor Movetis, dat een medicijn tegen chronische constipatie had ontwikkeld. Het medicijn flopte evenwel en de activiteiten van Movetis in ons land werden opgedoekt.

Weesgeneesmiddelen

Shire is uitgegroeid tot een grote speler in de wereld van weesgeneesmiddelen. Dat zijn medicijnen voor zeldzame ziektes waarvan de prijs vaak oploopt tot tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro per patiënt. De Ieren waren de voorbije jaren zelf op overnamepad maar sinds de megadeal - de overname van Baxalta voor 30 miljard euro - ging het bergaf met het bedrijf.