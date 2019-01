Japanners pompen 10 miljoen in Waalse levertherapie

Het Japanse Itochu stopt 10 miljoen euro in het Waalse biotechbedrijf Promethera Biosciences, dat werkt aan stamceltherapieën voor leverziekten. En nog meer Aziatische investeringsfondsen zullen instappen in de kapitaalronde, meldt Promethera.

Promethera Biosciences is begonnen aan een kapitaalronde om zijn behandelingen tegen leveraandoeningen verder te ontwikkelen. Vooral Aziatische investeerders blijken te geloven in de stamceltherapie van het Waalse biotechbedrijf. Het Japanse Itochu belooft 10 miljoen euro toe te steken en later zullen nog meer Aziatische investeerders volgen, stelt Promethera.

Het biotechbedrijf uit Mont-Saint-Guibert heeft de jongste jaren naast Europese geldschieters, waaronder het Belgische Vesalius Biocapital en Fund+ van Désiré Collen, al heel wat Aziatische investeerders aangetrokken. Mitsubishi UFJ Capital, Cell Innovation Partners, Shibuya en Shinsei uit Japan, LifeLiver uit Zuid-Korea en CMBCC-Co-High uit Hongkong stapten in.

Aziaten geloven meer in stamceltherapie dan Amerikanen. John Tchelingerian CEO Promethera Biosciences

‘Aziaten geloven meer in stamceltherapie dan Amerikanen’, zegt Promethera-CEO John Tchelingerian. Hij gaat ervan uit dat nog meer Japanse, Koreaanse en ook Chinese investeerders zullen deelnemen aan de kapitaaloperatie, die in het eerste kwartaal van dit jaar moet zijn afgesloten. Hoeveel het biotechbedrijf wil ophalen, geeft hij niet vrij. Promethera zamelde sinds zijn ontstaan al ongeveer 90 miljoen euro in. Het bedrijf zei eerder ook een beursgang in Brussel te overwegen.

Promethera werd in 2009 opgericht door professor Etienne Sokal van de UCL. Het bedrijf zet stamcellen in om organen te herstellen. De therapie voor leverziekten werkt met stamcellen die zijn afgenomen van gezonde donoren.

Het biotechbedrijf mikt op niet-alcoholische leververvetting of NASH. Steeds meer mensen met overgewicht krijgen te maken met NASH. Hun lever raakt verzadigd door een teveel aan vet, waardoor ze levercirrose krijgen. En wie levercirrose heeft, loopt een hoger risico op leverkanker. 20 à 30 procent van de Belgen heeft last van leververvetting door overgewicht. In de Verenigde Staten ligt dat percentage nog hoger. In een pril stadium volstaat een dieet soms, maar in het geval van cirrose is een transplantatie de enige uitweg. Een behandeling zoals die van Promethera kan een alternatief bieden.