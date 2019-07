Japans medisch bedrijf investeert fors in België

De Japanse fabrikant van injectienaalden Terumo investeert 26 miljoen in zijn fabriek in Leuven.

'We gaan de capaciteit van onze bestaande productielijnen voor injectienaalden uitbreiden', zegt Geert Lambrechts van Terumo. 'Dat zal ongeveer twee tot drie jaar duren. De investering levert geen extra jobs op.'

Het Japanse Terumo produceert en assembleert al sinds de jaren 70 injectienaalden en katheters in Leuven. Daar is ook de Europese hoofdzetel gevestigd. Het materiaal gaat naar ziekenhuizen, artsen en distributeurs wereldwijd. In Leuven worden 600 miljoen naalden per jaar gemaakt.

Stijgende vraag

Terumo breidt het aantal productielijnen uit om tegemoet te komen aan de stijgende vraag, zegt Lambrechts. Vandaar dat, naast de uitbreiding in de spuitgieterij, geïnvesteerd wordt in een flexibele assemblagelijn waar de productie kan worden afgesteld op de vraag.

Bij Terumo België werken 900 mensen. In Genk is het Europese distributiecentrum gevestigd. De groep heeft ook een fabriek in Liverpool, wat het aantal Europese werknemers op 1.300 brengt.

Apparatuur

Het in Tokio gevestigde Terumo noteert op de beurs van Tokio en is een van de grootste producenten van medische apparatuur. Dat gaat van injectienaalden tot producten voor cardiothoracale chirurgie en transfusiegeneeskunde. De groep is actief in 160 landen en boekte vorig jaar een omzet van 6 miljard dollar.