Japanse farmareus breidt Henegouwse ‘bloedfabriek’ uit

Als de ‘bloedfabriek’, zo staat de site van het Japanse beursgenoteerde farmabedrijf Takeda in Lessen, een dorp in Henegouwen, bekend. Dat komt omdat ze er elk jaar 9 miljoen liter bloedplasma verwerken tot immunoglobuline, een antilichaambehandeling die de afweer versterkt van patiënten die lijden aan zeldzame, genetische immuunziekten.

‘Voorlopig is de behandeling sinds eind juli enkel goedgekeurd voor de Verenigde Staten. Wereldwijd komt de aandoening voor bij zo’n 1 op 1.500 mensen. Onze therapie verzekert dat de eiwitten in het bloed terechtkomen en longblaasjes niet worden afgebroken.’

Concreet puren ze in de faciliteit in Lessen uit elke 12.000 liter bloedplasma zo’n 4.000 flacons of flesjes, goed voor de jaarbehandeling van 20 patiënten. ‘Volgend jaar zullen we behandelingen produceren voor zo’n 1.600 patiënten. We kunnen de productie verder opdrijven, al zal veel afhangen van de vraag.’