‘Je richt geen bedrijf op met de bedoeling het te verkopen'...

De farmaondernemer Stijn Van Rompay maakt 15 jaar na de verkoop van Docpharma zijn rentree op de Brusselse beurs. Met Hyloris wil hij 50 miljoen euro ophalen. ‘We hebben al twee medicijnen klaar voor lancering. Dat is uniek. I feel confident.’

Als alles volgens plan verloopt, krijgt Euronext Brussel er over enkele weken een nieuwe notering bij. ‘De eerste van het jaar. Trailblaizing. Nieuwe paden effenen’, is de eerste reactie van Stijn Van Rompay.

In de voorbije twintig jaar zette hij al meerdere succesverhalen neer. Docpharma. Uteron Pharma. Alter Pharma. De verkoop van die bedrijven leverde hem cumulatief ‘aanzienlijk meer’ dan 100 miljoen euro op, die hij herinvesteerde in biotechbedrijven in binnen- en buitenland, in zeldzame sportauto’s en vooral in eigen, nieuwe bedrijfsavonturen waaronder Hyloris.

‘Een afkorting voor High Yield Lower Risk’, zegt Van Rompay. De voorbije jaren kreeg Hyloris al ruim 20 miljoen euro toegestopt, onder meer van de Belgische ondernemers Bart Versluys, Christian Dumolin, Jos Sluys en Dirk Van Praag.



Dat alles lijkt maar een opwarmertje voor het grotere werk: een beursgang met als doel ongeveer 50 miljoen euro op te halen, waarbij Van Rompay zelf minstens 1,5 miljoen euro op tafel legt.

Het zijn intense weken en maanden geweest voor Van Rompay. Maar zo is hij het gewend én heeft hij het graag. Hij is gekend als een workaholic. ‘Spijtig genoeg wel. Ik kan het niet laten. Ik kan me niet herinneren wanneer ik nog eens een dag niet heb gewerkt. Vorig jaar was ik met vakantie in Zuid-Frankrijk. Van daaruit heb ik een bedrijf overgenomen.’



Had u geen schrik dat het coronavirus uw beursplannen zou dwarsbomen?



Stijn Van Rompay: ‘Twee maanden geleden leek het alsof de wereld zou vergaan, maar het momentum is verbeterd. De feedback van potentiële investeerders is positief. Daarom hebben we beslist er volop voor te gaan. In volle coronacris (april, red.) hebben we 15 miljoen opgehaald. Nu zal het in betere omstandigheden ook wel lukken. Ik denk dat er interesse uit alle hoeken is, ook van particulieren. I feel confident.’



Maar door de crisis en de onzekerheid zal de waardering en dus de prijs van de nieuwe aandelen waarschijnlijk lager liggen dan gehoopt.



Van Rompay: ‘Dat zal ongetwijfeld een effect hebben. Maar ik kijk in eerste instantie niet naar de waardering. Dat meen ik echt.’



Dat meent u echt? Als grootaandeelhouder zal uw belang aanzienlijk verwateren.

Van Rompay: ‘We hadden misschien een halfjaar kunnen wachten, maar wie weet welke richting de markt uitgaat. Het belangrijkste is dat we het geld ophalen om ons plan uit te voeren. Dat plan is bestaande projecten verder ontwikkelen, nieuwe projecten opstarten en de commercialisering op gang trekken. Als je presteert, zal de waardering wel volgen.’



Beleggers hebben niet veel plezier beleefd aan de jongste biotechdeals (Sequana, Kiadis...) op Euronext Brussel. Waarom zou het met Hyloris anders lopen?



Van Rompay: ‘Er zijn ook succesverhalen geweest. Maar je moet Hyloris niet zien als een klassiek bedrijf. We zitten ergens tussen de ontwikkelaars van innovatieve medicijnen en de generische producenten. We vertrekken van bestaande producten die al lang in gebruik zijn en waarvan het patent verlopen is. Daar voegen we een extra dimensie en extra waarde aan toe. We gieten die medicijnen bijvoorbeeld in een nieuwe toedieningsvorm, zodat ze beter werken. Of we mixen meerdere producten tot één geheel, nemen daar een patent op en gaan dat testen bij patiënten. We vertrekken dus niet van nul. De veiligheid van de ingrediënten is al lang gekend. We kunnen dus vrij snel en zonder grote kosten een medicijn ontwikkelen.’



Wat zit er zoal in de pijplijn van Hyloris?



Van Rompay: ‘Twee producten zijn al goedgekeurd voor commercialisering. Twaalf andere zijn in ontwikkeling. De ambitie is er jaarlijks vier nieuwe op te starten. We zijn een van de grootste spelers in ons gebied. En als we het niet zijn, zullen we het worden. We hebben veel shots on goal, en het potentieel om op korte termijn omzet te boeken. Dat is vrij uniek toch?’



Wat is het eerste product dat u lanceert?



Zullen we de grootste geneesmiddelen ter wereld hebben? Nee, maar we hebben er veel op komst. STIJN VAN ROMPAY CEO EN OPRICHTER HYLORIS

Van Rompay: ‘Solatol IV. Het is een medicijn om het hart te fixen van patiënten met voorkamerfibrillatie. Door die aandoening pompt het hart onregelmatig, ontstaan mogelijk bloedklonters en lopen organen schade op. Solatol bestaat al jaren in pilvorm. Wij hebben er een flacon van gemaakt om intraveneus toe te dienen. Dat heeft een groot voordeel. Ja mag het ziekenhuis al na enkele uren verlaten in plaats van na drie dagen, waardoor je duizenden dollars ziekenhuiskosten kan besparen. Het is een grote markt. De VS tellen jaarlijks 450.000 patiënten met die aandoening.’



En daarna?



Van Rompay: ‘Maxigesic, een zware pijnstiller waarbij we intraveneuze paracetamol en intraveneuze ibuprofen gemengd hebben in een bepaalde verhouding. Er zitten geen verslavende opiaten in die jaarlijks tienduizenden mensen in de VS het leven kosten. Daardoor kunnen we op grote belangstelling rekenen. We gaan dit product wereldwijd lanceren. In onder meer Australië hebben we al groen licht, Europa volgt. In de VS dienen we het dossier dit jaar nog in.’



Hyloris staat voor High Yield Lower Risk. Maar het rendement zal toch pakken lager zijn dan bij een klassiek farmabedrijf dat de jackpot wint als een medicijn lukt.



Van Rompay: ‘Biotechbedrijven met een medicijn dat miljarden omzet haalt, zijn fantastisch. Iedereen kent de succesverhalen, maar vergeet de honderden mislukkingen. Ons risico ligt lager. Gaan we de grootste geneesmiddelen ter wereld hebben? Nee, maar we hebben er wel veel op komst. Het gaat snel en kost niet veel. We doen enkel projecten die ons maximaal vijf jaar en 7 miljoen euro kosten. Al de rest laten we aan iemand anders.’



Wat is het omzetpotentieel? Wanneer wordt het bedrijf winstgevend?



Van Rompay: ‘Informatie over het potentieel zal binnenkort in de prospectus staan. Maar het gaat niet over een paar miljoen euro’s omzet per product. We spreken over substantieel grotere bedragen.’



U neemt de verkoop in eigen handen. Andere bedrijven hebben daar hun tanden al op stukgebeten.



Van Rompay: ‘We gaan dit enkel doen voor onze cardiovasculaire producten in de VS. Alles wat buiten die twee criteria valt, doen we met een partner. Onze verkopers leggen de focus op specialisten en cardiologen in ziekenhuizen. We kennen die al. We vragen eerst hun feedback voor we een nieuw onderzoeksproject opstarten. Bovendien gebruiken ze de medicijnen die we aanbieden al jaren. Ze kennen die, alleen zitten die nu in een ander jasje. Dat maakt het gemakkelijker. De verkoop is behapbaar. Een paar tientallen mensen zal volstaan.’



Uw eerdere bedrijven hebt u helemaal of deels verkocht. Welke timing hebt u voor Hyloris in gedachten voor een exit?



Stijn Van Rompay

Stijn Van Rompay (44) was een van de drijvende krachten achter Docpharma, Uteron Pharma en Alter Pharma, die allemaal deels of helemaal verkocht zijn aan buitenlandse bedrijven. Docpharma verdween in 2005 van de Brusselse beurs na een overnamebod van 214 miljoen euro.

Hij heeft ook belangen in Belgische biotechbedrijven, waaronder Imcyse (immuuntherapie voor multiple sclerose) en Nyxoah (implanteerbare chip tegen slaapapneu).

Hij is de co-oprichter van het investeringsfonds PE Group, met participaties in onder meer TrainM (revalidatiecentra) en Unified Post.

In de VS is hij aandeelhouder van een bedrijf dat een middel ontwikkelde om met een injectie vetophopingen lokaal op te lossen.

De ondernemer is een grote fan van en investeerder in zeldzame sportwagens.