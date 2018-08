Johan Cardoen (VIB): ‘Wij zijn geen lakeien van de agrolobby'

Johan Cardoen, de topman van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, vindt het absurd dat een veelbelovende genetische techniek die DNA knipt en plakt, aan strenge Europese wetten wordt onderworpen. ‘We gooien iets weg dat vroeg of laat de Nobelprijs wint.’

De CRISPR/Cas9-techniek is een van de grootste revoluties in de biotechnologie van de voorbije jaren. Alsof je speelt voor God. Uitgevonden door Amerikaanse onderzoekers, maakt de genetische techniek het mogelijk DNA te knippen en te plakken zoals een tekstverwerker dat met tekst doet. Zo kan je genen met een slechte eigenschap verbeteren, waardoor fruit of gewassen beter bestand zijn tegen ziektes of hitte en droogte.

Niets nieuw onder zon, vinden vele plantenbiologen. De natuur wijzigt voortdurend bij toeval stukjes DNA. De hele evolutie is daarop gebaseerd. Zo’n tekst-wijziging in het DNA, die mutatie wordt genoemd, wordt al jaren toegepast in de klassieke kweeksector door planten met elkaar te kruisen en te behandelen met uv-licht, chemicaliën of radioactieve straling. Veel ‘nieuwe’ kleuren en vormen in snijbloemen kwamen zo stand.

Het is absoluut niet zo dat wij ons voor de kar van grote multinationals laten spannen, integendeel. Johan Cardoen, topman van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Er is één groot verschil. Het veranderen van een eigenschap via kruisen en selecteren duurt jaren. Met CRISPR ga je veel gerichter te werk en is de klus in enkele maanden geklaard. Moleculaire veredeling staat dus hoger op de technologische ladder, maar is in wezen niet anders dan traditionele veredeling. En het lijkt zeker niet op genetische modificatie waarbij kleine stukjes DNA-tekst uit een ander organisme worden ingebracht.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde echter anders. Vorige week besliste het dat CRISPR/Cas9 wel degelijk onder de strenge regelgeving voor genetisch gemanipuleerde organismen (ggo) valt. ‘De doodsteek voor het plantenonderzoek en de landbouw in Europa’, liet Johan Cardoen (60), algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), begin deze week in een heftig persbericht weten. ‘Het is voor ons, wetenschappers werkelijk een absurde uitspraak. Ze zal de broodnodige innovatie in duurzame landbouw afstoppen.’

Onzin, vinden milieugroeperingen. Zij wijzen erop dat het VIB met spanning uitkeek naar het vonnis van het Europees Hof omdat het al anderhalf jaar een veldproef doet met mais die is gewijzigd volgens de befaamde CRISPR/Cas9-techniek. Het onderzoekscentrum had voor het experiment geen speciale ggo-veldproefvergunning aangevraagd, omdat dat volgens de Belgische overheid niet nodig bleek.

Ik sluit niet uit dat op de Europese markten al lang planten en producten te koop zijn, vooral uit de VS en China, die met moderne technieken zijn gemaakt.

Volgens het Corporate Europe Observatory (CEO), een ngo die ijvert voor transparantie over het lobbywerk in de Europese Unie, voeren instellingen als het VIB die onderzoeken doelbewust uit zodat de Europese Commissie uiteindelijk voor een voldongen feit komt te staan. ‘Het VIB lobbyt al jaren samen met het bedrijfsleven voor één politiek doel: de ggo-wetgeving irrelevant te maken’, klinkt het. ‘De industrie wil ongestoord haar gang gaan.’

De reactie van het VIB, zo stellen critici, vertoont trouwens opvallende gelijkenissen met het standpunt van het New Breeding Techniques Platform (NBT), een lobby die in Brussel is opgezet door een Nederlands pr-bureau om de regulering voor nieuwe genetische teelttechnieken af te schaffen. Samen met reuzen uit de agro-industrie, zoals Syngenta, is het VIB er lid van.

‘Ik betreur die perceptie’, zegt VIB-topman Cardoen vanuit een hotel in Westouter, met weids uitzicht over het West-Vlaamse heuvelland, waar hij twee dagen op fietsvakantie is. ‘Wij laten ons absoluut niet voor de kar van grote multinationals spannen, integendeel. Door de uitspraak van het Hof krijgen kleinere bedrijven in Europa het nu erg moeilijk om zelf producten te ontwikkelen met innovatieve veredelingstechnieken zoals CRISPR/Cas9. Vele Europese zaadveredelingsbedrijven omarmden de nieuwe technologie als een beter alternatief voor hun klassieke kweekmethodes. Maar de strenge ggo-wetgeving verplicht de aanvrager tot het uitvoeren van rigoureuze veiligheidsstudies, die het proces van ontwikkeling tot toepassing enorm vertragen en ontzettend duur maken. Voor veel bedrijven wordt dit een onoverkomelijke drempel.’

U vreest een exodus van bedrijven en investeerders uit Europa?

Johan Cardoen: ‘De afgelopen twintig jaar leren dat nieuwe teeltvariëteiten die het ggo-label dragen, werken als een rode lap op een stier. Ze worden systematisch geblokkeerd bij de Europese Commissie, zelfs na een positieve evaluatie van het voedselveiligheidsagentschap EFSA. In zo’n negatief politiek klimaat wordt de ontwikkeling van verbeterde gewassen stopgezet, komen nieuwe initiatieven in de sector zoals start-ups op de helling te staan en trekken investeerders en bedrijven weg uit Europa. In die vijandige omgeving activiteiten ontplooien houdt voor hen te veel risico’s in.’

Vlaams Instituut voor Biotechnologie Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie werd opgericht in 1995. De onderzoeksinstelling telt 1.470 wetenschappers, verspreid over 81 onderzoeksgroepen. Ze gaan na hoe moleculaire mechanismen zowel mensen, dieren, planten als micro-organismen regelen. Het totale budget bedroeg vorig jaar 130 miljoen euro, met onder meer 59 miljoen van de Vlaamse overheid en 28,7 miljoen aan industriële inkomsten. Het VIB realiseerde al 20 spin-offs, die samen 1,2 miljard euro kapitaal ophaalden. Daarbij zijn Ablynx en Actogenix in de biomedische sector, en Devgen, CropDesign en AgroSavfe in de plantenbiologie.

Merkt u dat nu al bij het VIB?

Cardoen: ‘Zeker. Bayer heeft recentelijk zijn afdeling voor gewasverbetering van hier naar de Verenigde Staten verhuisd. Ik weet ook van minstens twee incubatieprojecten die door het ophalen van kapitaal in een spin-off kunnen worden omgezet, maar waarvan de financiële toekomst nu erg onzeker is. We zijn ook in gesprek met een Amerikaans bedrijf dat actief is in het domein van genoombewerking en dat ernaar uitkijkt op onze campus in Gent een O&O-afdeling op te zetten. In het kapitaal van dat bedrijf zit een groot Amerikaans investeringsfonds, Flagship Pioneering, een van de belangrijkste in de sector van de lifesciences. Ook dat dossier kan nu op de helling komen te staan.’

Wat zijn de concrete gevolgen voor de veldproef van het VIB?

Cardoen: ‘Wij moeten nu gewoon die veldproef in regel brengen met de wetgeving voor ggo-gewassen. Dat betekent extra veiligheidsmaatregelen. As we speak wordt daar een afsluiting geplaatst. Er is geen risico op besmetting van andere velden, want er staat geen mais in de buurt. De veldproef loopt door tot op het einde en daarna wordt ze vernietigd.’

Er is nog geen duidelijke Europese wetgeving voor CRISPR/Cas9. Had u daar niet beter op gewacht om die veldproef op te zetten?

Cardoen: ‘Ja en nee. We willen daar een proactieve rol in spelen. We zijn nooit buiten het wettelijke kader getreden. We hebben die veldproef aangevraagd bij de federale overheid en die heeft ons via de geijkte kanalen laten weten dat ze niet moest vergund worden. We hebben daar een positie van de betrokken ministers mee willen uitlokken. We wilden weten wat hun standpunt was over dit soort veldproeven.’

Is dat de taak van een onderzoeksinstituut: een standpunt uitlokken van de overheid?

Cardoen: ‘We zijn er absoluut van overtuigd dat de CRISPR-technologie wereldwijd een belangrijke impact zal hebben, zowel in de geneeskunde als voor de landbouw. Iedereen verwacht dat die technologie vroeg of laat in aanmerking komt voor de Nobelprijs. Als Europa zegt dat ze die niet wil omarmen omdat het om ggogewassen gaat, is dat een totaal foute beslissing. We hebben nú en niet over vijftig jaar oplossingen nodig om onze gewassen beter bestand te maken tegen droogte, om ze minder te bemesten en minder pesticiden te gebruiken of om voedsel veiliger te maken door bepaalde allergenen uit te schakelen. Bovendien leidt het gebrek aan onderzoek zonder enige twijfel tot hogere voedselprijzen en een Europa dat te afhankelijk wordt van voedsel- en voederimport uit niet-Europese gebieden.’

Critici stellen dat het VIB met zijn veldproef een bekende lobbystrategie toepast: een precedent creëren om Europese regelgevers voor voldongen feiten te plaatsen.

Cardoen: (cynisch) ‘Het is wel duidelijk dat het Europees Hof daar absoluut geen rekening mee heeft gehouden. Het is niet omdat een federale overheid in België zegt: ‘Oké, die veldproef valt op basis van onze analyse niet onder de ggo-wetgeving’, dat het Hof zijn beslissing heeft aangepast of bijgestuurd. Maar wij zijn er wel 300 procent van overtuigd dat gewassen die gewijzigd zijn via genoombewerking en met doelgericht mutaties van het DNA, zonder de inbreng van een ‘vreemd’ gen, geen ggo’s zijn. Het tegendeel beweren is te belachelijk voor woorden.’

Zijn er commerciële belangen gemoeid met die veldproef?

Cardoen: ‘Nee, het is mais die op twee lettertjes in het DNA is veranderd en zo fungeert als een soort biosensor om milieuschade ten gevolge van extreme weersomstandigheden of milieuverontreiniging te meten. Het is zuiver basisonderzoek. Met de kennis hopen onze onderzoekers manieren te vinden om planten beter te wapenen tegen bijvoorbeeld droogte.’

Waarom heeft het VIB er dan niet openlijk over gecommuniceerd?

Cardoen: ‘Is er over elke technologie die een impact heeft op de maatschappij een voorafgaand publiek debat? Kijk naar de IT-wereld, of naar de ontwikkelingen in artificiële intelligentie. Onze onderzoekers hebben op diverse wetenschappelijke conferenties over de veldproef gecommuniceerd. Proactief hebben we echter geen communicatie of persbericht uitgebracht.’

Dat versterkt wel de perceptie dat de proef in het geheim moest gebeuren.

Cardoen: ‘Misschien wel. U weet, zes jaar geleden hebben we een actieve rol gespeeld in een veldproef voor schimmelresistente aardappels, wat tot heftige reacties leidde. Actievoerders van de Field Liberation Movement bestormden het aardappelveld en vernietigden onze gewassen. Die negatieve ervaring heeft wellicht een rol gespeeld in het niet-communiceren over die veldproef. We wilden de zaak niet op de spits drijven.’

Kan het VIB niet een meer tegensprekelijk debat voeren, waarbij zowel de na- als de voordelen van genetische technieken zoals CRISPR worden afgewogen?

Cardoen: ‘Dat is precies de bedoeling van die veldproef: op basis van praktisch onderzoek de schaduwzijde of mogelijke negatieve effecten in kaart brengen. Die resultaten worden gepubliceerd in internationale vaktijdschriften.’

Een studie vorige maand in Nature stelt dat technieken zoals CRISPR niet zonder risico zijn omdat ze ‘diepgaande, ongewenste mutaties en DNA-schade kunnen aanrichten’.

Cardoen: ‘Wij betwisten niet dat er ‘off-target’ of onbedoelde neveneffecten kunnen optreden. Maar gooi nu toch niet het kind met het badwater weg. Hoeveel rapporten hebben niet gesteld dat intensief gebruik van gsm’s hersenschade kan veroorzaken? Zijn gsm’s daarom uit de markt gebannen? Je moet altijd de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.’

Europese onderzoekers waarschuwden vorig jaar ook voor ‘garagewetenschappers’ of biohackers, die via het internet kits voor genoombewerking in handen krijgen om massaal terreurwapens te ontwikkelen. Schrikt dat u niet af?

Cardoen: ‘Alles is toegankelijk via wetenschappelijke publicaties. Als die kennis in verkeerde handen valt, kan dat tot absoluut ongewenste toepassingen leiden. Ik sta er volledig achter dat het gebruik van een technologie volgens ethische principes moet worden afgetoetst. Het is telkens weer een evenwicht vinden tussen het potentieel van de technologie en de morele grenzen.’

Multinationals als Bayer en BASF zetelen als actieve partners in de beleidsorganen van het VIB. Geeft dat geen belangenvermenging?

Cardoen: ‘Ik denk dat dit belangrijk is. Het VIB is net zoals Imec in Leuven een strategisch O&O-centrum. We doen toponderzoek in de sector van de levenswetenschappen. Daarnaast hebben we van de overheid de opdracht gekregen economische toegevoegde waarde te creëren. Dat doen we door voor veel bedrijven een belangrijke onderzoekspartner te zijn. We sluiten jaarlijks 100 tot 120 samenwerkingsakkoorden af, waarvan ruim de helft met in Vlaanderen gevestigde bedrijven, vaak kmo’s. Volledig geïsoleerd van de industrie onze onderzoeksopdracht vervullen zou pas een verkeerde en bizarre beslissing zijn. Maar het is niet zo dat die industriële vertegenwoordigers onze onderzoeksagenda bepalen. Zij stellen hun rijke industriële ervaring en internationaal netwerk, indien nodig, ter beschikking en daar houdt het op. Met de hand op het hart, ik ben nu al zes jaar actief bij het VIB en ik heb nog geen enkel feit meegemaakt dat op duidelijke inmenging wijst.’

Het VIB is ook met bedrijven als Syngenta lid van het New Breeding Techniques Platform, een Brussels lobbyorgaan. Is dat wel verstandig?

Cardoen: ‘Ik denk van wel. Dat platform richt zich op grensverleggende veredelingstechnologieën. We vervullen daar onze rol als wetenschappelijk expert. Niet alleen multinationals zijn lid, ook gewone veredelingsbedrijven zoals het Nederlandse Enza Zaden of groothandelaars als Inova Fruit. Het is voor ons ook een manier om ervaring en kennis uit te wisselen.’

Versterkt u zo niet de perceptie dat het VIB te nauwe banden met de industrie heeft?

Cardoen: ‘Nogmaals, we zijn geen lakeien van de agrolobby. We moeten wel op basis van wetenschappelijke argumenten onze nek durven uit te steken over de toepassing van nieuwe genetische technologieën. Het lidmaatschap van dat platform staat op dit ogenblik niet ter discussie. Mocht dat wel zo zijn, dan willen we dat herbekijken.’

Wat is voor u een goede Europese regelgeving voor CRISPR?

Cardoen: ‘Dat die techniek gewoon wordt uitgesloten van de ggo-wetgeving. Ik weet niet of u dat beseft, maar heel veel gewassen worden al genetisch gemuteerd door ze bloot te stellen aan uv-licht, chemicaliën of radioactieve straling. Niet de veredelingswijze, maar de toepassing is van belang bij het uitvoeren van risico- en impactanalyses. Een pragmatische aanpak zoals in de VS of Canada, waarbij men ‘case by case’ een project evalueert, is de manier waarop we het hier zouden kunnen aanpakken.’