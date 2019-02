Johnson & Johnson koopt medische robot voor 3,4 miljard dollar

Via de overname van Auris Health legt J&J de hand op een robot die tumoren in de longen kan opsporen. 'Zo'n robots zullen de geneeskunde helemaal veranderen', oordeelt de Belg Alex Mottrie, een specialist in robotchirurgie.

De farmareus Johnson & Johnson (J&J) koopt Auris Health voor 3,4 miljard dollar. Op basis van niet-gespecificeerde mijlpaalbetalingen zou daar nog eens tot 2,35 miljard dollar kunnen bijkomen. J&J legt de hand op hét kroonjuweel van de medtechspeler: een robot die de chirurg via een 'handheld-device' - een soort console - vanop afstand kan besturen.

Via kleine camera's kan die, via natuurlijke openingen zoals de neus of de mond, in de longen van patiënten kankergezwellen identificeren. Het robotplatform, de 'Monarch' gedoopt, werd vorig jaar erkend door de Amerikaanse regulatoren.

Het Monarch Platform van Auris Health

Robotica-expertise

'Frederic Moll, de oprichter van Auris Health, is een ongelofelijke pionier', reageert de Belgisch robotchirurg Alex Mottrie, van Orsi Academy, een innovatiecentrum in medtech in het Oost-Vlaamse Melle. 'Ik heb de Monarch al lang in het vizier, maar jammer genoeg is het me nog niet gelukt om hem bij ons binnen te krijgen, omdat Auris focust op de Amerikaanse markt.'

Volgens Mottrie, die de medtechontwikkelingen op de voet volgt, wil J&J met de overname van Auris Health een inhaalbeweging maken. 'J&J, maar ook Medtronic, de twee grootste medtechspelers, hebben allebei totaal de boot van de robotchirurgie gemist.'

'Medtronic is nu ook bezig met de ontwikkeling van soortgelijke, minimaal invasieve navigatietechnologie, om moeilijk bereikbare delen van de longen te kunnen bereiken. Dat zou tot een betere diagnose en een vroegere behandeling moeten leiden. Medtronic test die technologie bij ons.'

Bij J&J zal Auris Health deel uitmaken van de divisie 'medical devices'. Vorig jaar nam die ook al Orthotaxy over, een ontwikkelaar van chirurgische robottechnologie. 'We proberen de wereldwijde robotica-expertise samen te brengen', zei Ashley McEvoy, de voorzitter van de divisie 'medical devices' van J&J, aan de nieuwsdienst Bloomberg.

J&J heeft al sommige divisies verkocht, zoals diabeteszorg, terwijl het de verkoop probeert op te krikken in takken die beter presteren, zoals kankerbehandelingen en 'medical devices'.

Biopsie

De overname van Auris Health moet J&J helpen digitale hulpmiddelen te ontwikkelen voor een snellere diagnose van longkanker, om de ziekte in een vroeg stadium te kunnen behandelen. De robot van Auris Health kan verder in de long geraken om een minimaal invasieve biopsie uit te voeren.

De robot van Auris Health maakt het mogelijk darmtumoren te verwijderen zonder een snee in het lichaam te moeten maken.

'Nu heeft een pneumoloog bij een letsel op de longen twee kansen op drie op een succesvolle biopsie', zegt Mottrie. 'Dat wil zeggen dat er één kans op drie is dat een tumor zich in een paar maanden tijd ongezien ontwikkelt. Met een robot heb je 95 procent kans op een succesvolle biopsie.'

Auris Health focust in eerste instantie op longkanker, wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte door kanker. Mottrie: 'Het bedrijf Intuitive, de wereldleider in robotgeassisteerde chirurgie (bekend van zijn Da Vinci-robot, red.), heeft in China een fabriek gebouwd om er een soortgelijke robot te maken. Waarom in China? Omdat je er met 137 miljoen rokers een enorme markt hebt.'

Eindeloze toepassingen

Een betere diagnose (en behandeling) van longkanker met behulp van een robot is nog maar het begin, gelooft een hoorbaar enthousiaste Mottrie. 'Ik voorzie dat de denkbare toepassingen van de Monarch-robot van Auris Health eindeloos zijn.'