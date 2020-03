Johnson & Johnson mikt op coronavaccin tegen begin 2021

De farmareus Johnson & Johnson heeft een kandidaat-vaccin geselecteerd om te testen op mensen. Hij verwacht de eerste batches van het vaccin begin 2021 ter beschikking te hebben.

Johnson & Johnson verwacht ten laatste in september te kunnen beginnen met de testen. Tegen het einde van het jaar zou dan duidelijk moeten worden in welke mate het vaccin een afweerreactie in het lichaam veroorzaakt.

J&J zal tegelijkertijd de vaccinproductie beginnen voorbereiden, dus nog voor de werking ervan is aangetoond. De ambitie is de eerste batches begin 2021 klaar te hebben voor 'emergency use'. Wat dat precies betekent en op welke schaal het vaccin beschikbaar zal zijn, is nog onduidelijk.

Het bedrijf kondigt aan 1 miljard dollar te zullen investeren in de strijd tegen het virus. Dat geld dient voor de financiering van de volgende klinische testen en om de productiecapaciteit op poten te zetten. In de VS komt er een nieuwe vaccinfabriek, terwijl andere vestigingen in de wereld capaciteit zullen vrijmaken. ‘We zullen in staat zijn om 1 miljard vaccins te leveren wereldwijd’, luidt het. Wanneer dat het geval zal zijn, is nog onduidelijk. J&J is van plan het vaccin tegen kostprijs (nog niet meegedeeld) ter beschikking te stellen.

Amerikaanse steun

J&J zal de investeringen niet helemaal zelf dragen. Integendeel, het kan beroep doen op enorme subsidies van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Volgens Forbes zou het over meer dan 450 miljoen dollar gaan.

J&J startte in januari al de zoektocht naar een vaccin, van zodra het dna van het virus door China publiek werd gemaakt. J&J puzzelde vervolgens een vaccin in elkaar door een stukje genetisch materiaal van het virus in een verkoudsvirus te steken. Door dat virus vervolgens te injecteren, zou het lichaam afweerstoffen aanmaken en de persoon in kwestie op termijn beschermen tegen een aanval. Die specifieke technologie en aanpak zette het eerder al in voor andere vaccinontwikkelingen zoals tegen hiv, ebola en zika.