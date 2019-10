Het Amerikaanse concern betaalt ruim 20 miljoen dollar om een belangrijke rechtszaak in de Amerikaanse staat Ohio te ontlopen.

De Verenigde Staten kampen met een serieus gezondheidsprobleem: verslavingen aan opioïden of pijnstillers. Dagelijks sterven meer dan 100 Amerikanen aan de geneesmiddelen. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC), een Amerikaanse overheidsinstantie, becijferde het aantal doden door een overdosis in de periode 1999-2017 op ongeveer 400.000.

Dat leidt tot heel wat rechtszaken tegen farmabedrijven en geneesmiddelenverdelers, die vaak worden aangespannen door lokale besturen omdat ze kampen met de gevolgen van de verslaving. In heel de VS zijn meer dan 2.600 dergelijke processen aanhangig gemaakt.

Testcase

De zaak in Ohio, op initiatief van twee districten of counties, wordt gezien als een testcase voor de andere dossiers. Maar de ene na de andere geneesmiddelenfabrikant ontspringt de dans door een schikking te treffen. Nummer vier in de rij is Johnson & Johnson.

Dat is ook van belang voor ons. Johnson & Johnson is de moeder van het Belgische Janssen Pharmaceutica en de zaak draait onder meer rond de pijnstiller fentanyl, een Belgische uitvinding van de befaamde arts Paul Janssen die aan de basis lag van Janssen Pharmaceutica. Fentanyl zit in de pijnpleister Durogesic die in Beerse wordt gemaakt voor alle markten, behalve de Amerikaanse.

Liefdadigheid

Johnson & Johnson betaalt de twee districten in Ohio 20,4 miljoen dollar. Een deel van dat geld gaat naar liefdadigheid rond de verslaving. Het concern geeft toe dat de opioïdencrisis 'een complexe uitdaging is voor de gezondheidssector' en zegt met de schikking de onzekerheid van een rechtszaak te willen vermijden. Tegelijk zegt het te blijven zoeken naar oplossingen voor het probleem.