Johnson & Johnson start in juli vaccintest op mensen

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson begint half juli, twee maanden sneller dan verwacht, aan de klinische testen van zijn kandidaat-vaccin tegen Covid-19. Het onderzoek gebeurt in de Verenigde Staten en in België.

'Gebaseerd op de sterkte van de preklinische data en op de interacties met de regelgevende autoriteiten hebben we de klinische ontwikkeling kunnen versnellen', zegt Johnson & Johnson (J&J) in een communiqué.

In de VS en België

De fase 1/2a-klinische studies testen het kandidaat-vaccin tegenover een placebo en onderzoeken de veiligheid en de respons van het immuunsysteem bij 1.045 gezonde volwassenen tussen 18 en 55 jaar, en bij 65-plussers. De testen worden vanaf midden juli uitgerold in de Verenigde Staten en in ons land.

Tegelijk laat J&J weten dat het onderhandelt met het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) om ook het daaropvolgende fase 3-onderzoek (de laatste fase van de klinische testen) versneld te kunnen uitvoeren, al zal dat afhangen van de resultaten van de eerdere studies en de goedkeuring van de regulatoren.

Om sneller dan normaal te kunnen gaan was J&J parallel al begonnen met de productie van het kandidaat-vaccin, nog voor de werking ervan is aangetoond. Het gaf eerder al aan dat de eerste dosissen begin volgend jaar beschikbaar zijn en dat het bedrijf in 2021 1 miljard dosissen kan produceren.