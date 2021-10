Johnson & Johnson stoot talkproblemen af

Het concern Johnson & Johnson heeft de duizenden claims tegen zijn talkproducten afgezonderd in een apart bedrijf dat meteen bescherming tegen zijn schuldeisers vraagt. De zet levert felle kritiek op.

Het Amerikaanse Johnson & Johnson (J&J), de moeder van de deels Belgische farmaspeler Janssen Pharmaceutica, kampt niet alleen met de opiatencrisis in de VS. Het bedrijf kijkt ook aan tegen bijna 40.000 claims dat zijn talkproducten voor onder meer babyverzorging kankerverwekkend zouden zijn omdat ze asbest zouden bevatten. Het bedrijf heeft dat echter altijd ontkend.

In een controversiële zet zondert J&J de claims nu af in een nieuwe onderneming met de naam LTL Management. Die diende al meteen een aanvraag in om bescherming te krijgen tegen haar schuldeisers. Het concern volgt daarmee de strategie van andere Amerikaanse bedrijven die aankijken tegen asbestrechtszaken.

J&J voert aan dat er zo meer zekerheid ontstaat voor alle betrokkenen en dat de claims efficiënter kunnen worden afgehandeld. Maar de keerzijde van de medaille is dat de lopende rechtszaken worden opgeschort tot de beschermingsprocedure voor LTL Management afgehandeld is. Bovendien worden alle processen die nu her en der in het land lopen gebundeld. Critici wijzen er ook op dat de zet kan leiden tot lagere uitkeringen aan claimanten.