Johnson & Johnson stopt verkoop babytalkpoeder in VS en Canada

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson verkoopt zijn gecontesteerde babytalkpoeder niet meer in de VS en Canada.

De Amerikaanse farmareus zag er de vraag kelderen na de vele rechtszaken rond mogelijk kankerverwekkende asbest in het babypoeder.

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson (J&J) stopt met de verkoop van zijn iconische babypoeder gemaakt van talk in de Verenigde Staten en Canada. 'Een commerciële beslissing', zo klinkt het in een communiqué, omdat de vraag sterk is gedaald na de vele rechtszaken die werden aangespannen door partijen die claimden kanker te hebben gekregen door de asbest die in het product zou zitten.

J&J zou ook lang de aanwezigheid van asbest in het talkpoeder en het risico op kanker hebben verzwegen en kijkt tegen 19.000 rechtszaken aan. Zelf blijft de farmareus overtuigd van de veiligheid van zijn product, schermt het daarvoor met 'decennia van wetenschappelijke studies' en spreekt het over 'ongegronde aantijgingen'.

De farmareus stipt aan dat het de bestaande talkpoeder-inventaris in Canada en de VS nog zal uitverkopen via retailers en dat het zijn tweede type babypoeder, op basis van maïszetmeel, blijft verkopen in Noord-Amerika. Beide types zullen ook blijven verkocht worden in andere dan de Noord-Amerikaanse markten, waar volgens J&J de vraag significant hoger ligt.

Reputatieschade

De verkoop van babypoeder, een symbool van het familievriendelijke imago van J&J en non-stop verkocht sinds 1894, maakt vandaag nog maar zo'n 0,5 procent uit van de Amerikaanse consumentengezondheidtak van J&J.